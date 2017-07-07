中国企业：小米手机二季度出货量环比增七成，创公司季度最高纪录

路透上海7月7日 - 据小米手机官方微信，中国知名智能手机厂商--小米科技董事长兼首席执行官（CEO）雷军在内部邮件中宣布，二季度小米手机出货量达2,316万台，环比增长七成，创造公司季度出货新纪录。

雷军指出，这意味着经过两年的调整，小米重新恢复高速增长。

“年初，我就告诉大家，最坏的时候已经过去了，并定了一个‘小目标’，销售破千亿。目前看来，今年实现的把握很大。”他说，“现在，我们再加一个‘小目标’：明年手机出货量破一亿台！”

他并指出，角逐国际市场，是智能手机崛起、三四线市场换机潮之后，中国手机行业的第三波风口。抓住这波新风口，也是小米真正走向全球科技行业舞台的开端。

今年是小米国际化业务全面爆发的元年，其中印度市场表现尤其突出，上半年小米销售同比增长328% ，市场份额已排名第二，小米品牌成了印度最受欢迎的手机品牌，红米Note4X成为当地最畅销的手机；同时，小米在印尼、乌拉圭、乌克兰的市场份额排名第三。

成立已逾七年的小米去年手机销售量跌出中国前三位，而2015年曾以逾7,000万台出货量高居第二名。公司方面没有公布2016年确切业绩，财新此前报导引述IDC报告称，去年小米销售4,150万部手机，销售同比大滑36%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)