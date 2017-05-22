中国企业：淡马锡参股的明码生物科技启动新融资，计划筹2亿美元--消息

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 明码生物科技吸引了高瓴资本、红杉资本等公司的兴趣
* 筹资将用于建设基因数据平台
* 现有投资人包括淡马锡、马云旗下的云锋基金
路透香港5月22日 - 据两名直接了解情况的消息人士透露，淡马锡投资的中国基因科技公司--明码生物科技启动最新一轮融资，目标是融资2亿美元，已经吸引到包括高瓴资本、红杉资本(中国)等公司的兴趣。
明码生物科技目前正在向潜在投资人进行推介，涉及到介绍融资的关键细节，包括公司估值以及投资人权益。消息人士称，融资计划在7月结束。
明码生物科技本月稍早公布，马云旗下私募股权公司云锋基金与新加坡国有投资机构淡马锡牵头，对明码生物科技完成一轮7,500万美元融资。明码生物科技是中国最大的合约医药研究公司--药明康德旗下的基因研究分支。
一位消息人士称，最新一轮融资的所得将用于帮助打造该公司的基因组数据平台，提高其分析和管理基因序列数据的能力，并将其产品在中国商业化。
顶级投资者对明码生物科技融资的兴趣凸显出，中国对基因组学的兴趣日渐浓厚。在进军高科技医药之际，中国企业正寻求增强在基因组学方面的能力。在高科技医药领域，理解和测绘DNA相关数据能帮助研发有针对性的药物和治疗方案。
明码生物科技在中国向客户提供基于DNA序列的检查和帮助发现健康问题的扫描检查；包括罕见的疾病变异和遗传变异在内的这些健康问题，通过常见的临床方法一般难以诊断出来。
明码生物科技未回复路透的置评请求。高瓴资本和红杉资本(中国)的发言人未予置评。淡马锡和云锋基金也未就最新一轮融资置评。(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/于春红)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为