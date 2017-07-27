中国保险：中国太平海外承保综合成本率约95%，将继续服务“一带一路”

路透北京7月27日 - 中国综合保险商--中国太平保险集团周四称，近年来在海外承保的综合成本率约为95%，海外承保利润有保障；中国太平将继续搭建、拓展“一带一路”区域的服务网络，研发适合“一带一路”项目特点的产品，为中国企业“走出去”提供综合金融保险支持。

中国太平保险集团为中国太平保险控股有限公司的母公司。

中国太平保险集团新闻发言人张若晗在保监会新闻发布会上称，对于大型的财产保险项目，中国太平集团利用境内外的资源，在地理位置、时间维度上大跨度进行分散保险。中国太平在海外的保险和再保险业务，承保综合成本率常年保持在95%，最高到过97%，也有一段时间为93%。

“保险公司不是提供买单，而是提供风险管理，所以我们不担心单一、个别项目出现风险事件而影响企业经营。我们为海外投保人提供的是风险管理方案，而不是风险兜底方案。”他称。

他并指出，在海外承保项目时会全面分析评判项目特征和风险维度，哪些风险可以分散和控制，还有哪些手段改进施工作业的规则来实行降低风险发生的可能。通过这些手段可以降低潜在风险发生的概率和风险发生的负面冲击。

他介绍，2016年，太平财险海外项目实现保费收入7,800万元，同比增长近300%，超过历史海外项目的保费收入之和。

今年7月由中国太平旗下子公司太平香港开发了外派雇员全球综合医疗和安全救助保障方案，在“一带一路”沿线高发传染性疾病、恐怖袭击意外、绑架及解救协调方面提供保障。此外，今年太平再保险（中国）通过与人保财险的合作，计划对一百多个中国海外利益保险项目继续提供再保险服务。（完）