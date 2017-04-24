中国保险：保监会发文加强保险业风险防控，要求险企避免激进投资策略

路透上海4月24日 - 中国保监会周日发布进一步加强保险业风险防控工作的通知，明确当前保险业风险较突出的流动性风险、资金运用风险等九个重点领域，并对保险公司提出了39条风险防控措施要求。
“切实加强保险业风险防范的前瞻性、有效性和针对性，严守不发生系统性风险底线，”保监会在新闻稿中称。
资金运用方面，《通知》要求，保险公司要建立审慎稳健的投资运作机制，加强资产负债管理，要制定长期稳健的资产配置策略，设定合理的投资风险偏好，避免激进投资策略。
《通知》提出，保险公司要严格遵守保险资金关联交易各项监管要求，在资金用途、投资比例、事项报送和信息披露等方面切实依法合规，不得通过投资多层嵌套金融产品等手段隐匿或转移资金去向，不得通过“抽屉协议”“阴阳合同”等形式绕开监管要求，不得通过各类资金运用形式变相向股东或关联方输送利益。
保监会并强调，保险公司要把风险防控作为当前和今后一个时期的重点工作。保险公司要形成“一把手”负总责，一级抓一级，层层抓落实的风险防控工作格局；对于出现的苗头性、突发性、趋势性风险，要及时向公司股东、董事会以及监管部门报告，不得隐瞒、掩盖风险。保险公司对违法经营造成损失和风险的人员，要严格追责，涉嫌犯罪的，要坚决移送司法机关，不护短遮丑。
以下为《通知》明确当前保险业风险较突出的九个重点领域及部分防控措施要求：
--流动性风险防控。保险公司要完善流动性风险管理制度机制，加强流动性风险管理和监测，完善应急处置机制，风险防范关口前移，强化股东的流动性风险管理责任。
--资金运用风险防控。保险公司要建立审慎稳健的投资运作机制，防范重点领域风险，加强信息报送和披露，严禁通过投资多层嵌套金融产品、采用“抽屉协议”“阴阳合同”等形式绕开监管要求，变相向股东或关联方输送利益。
--战略风险防控。保险公司要完善公司治理架构，加强股东管理和关联交易管理，科学制定战略规划，防范公司战略失偏、失控。
--新型保险业务风险防控。保险公司要重点防范信用保证保险、互联网保险等新型业务的风险。
--外部传递性风险防控。保险公司要加强对外部风险的摸排与管理，防范资本市场、汇率、利率等外部风险向保险业传递和转移。
--群体性事件风险防控。保险公司和保险中介机构要加强销售行为管理，保护消费者权益，严查违规套取费用，妥善处置非法集资重大案件及可能引发的群体性事件风险。
--底数不清风险防控。保险公司要开展全面风险清查，建立健全内控制度，完善信息系统，确保按照监管要求及时、准确、完整地报送相关报告和数据。
--资本不实风险防控。保险公司要加强资本管理，防范资本被抽逃、占用，防范增资来源不合法的行为，严防利用不当创新、不当工具虚增资本。
--声誉风险防控。保险公司要加强舆情监测，切实增强舆情应对能力，提升应急处置能力。
近期金融业风险防控全面加强，中国银监会此前发布关于银行业风险防控工作的指导意见，要求加强银行业风险防控工作，把防控金融风险放到更加重要的位置，切实防范化解银行业当前面临的突出风险，严守不发生系统性风险底线。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)