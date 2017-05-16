中国保险：保险公司不得为资产证券化等债权转让提供信保服务--中国证券网

路透北京5月16日 - 中国保监会弥补监管及制度短板的思路正在持续落地。据中国证券网周二报导，保监会近日出台《信用保证保险业务监管暂行办法》征求意见稿，明确保险公司不得为资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为等提供信保服务。

征求意见稿并指出，保险公司还不得为公司债券以及非国有控股的企业债券发行业务、以打包方式承保金融机构的坏账损失等提供信保业务。

此外，保险公司不得承保母公司或子公司的融资行为；不得以拆分保单期限或保险金额的形式，承保与同一借贷合同项下融资期限或融资金额不相匹配的信保业务。

报导并指出，在近年来信保业务的快速发展过程中，网贷平台信保业务尤为生猛，而去年底发生的侨兴私募债违约事件，暴露出的正是网贷平台信保业务的风险。

对此，征求意见稿明确，保险公司开展网贷平台信保业务的，不得存在以下行为：与存在违法违规行为或正在整改的网贷平台开展信保业务；与不符合互联网保险相关规定的网贷平台开展信保业务；承保同一自然人、法人或非法人组织的限额超过相关部门对网贷平台规定的同一借款主体限额等。

此外，保险公司还应对合作的网贷平台制定严格的资质准入要求，按照互联网保险业务的相关规定，做好保险产品及服务等方面的信息披露；要求合作网贷平台公布由保险公司统一制作和授权的保险产品重要信息，避免网贷平台进行虚假、误导宣传。

值得注意的是，并不是所有的财产险公司都可以经营信保业务。偿付能力方面，征求意见稿规定，经营信保业务的保险公司，上一季度核心偿付能力充足率应不低于75%，且综合偿付能力充足率不低于150%。

承保能力方面，征求意见稿规定，保险公司承保的信保业务责任余额，不得超过上一季度末净资产的10倍。

保监会于上月中旬对融资性信用保证保险业务展开专项调研摸底，重点调研保险公司通过信保产品为债券、信托、基金等发行及理财产品质押、债权转让、融资租赁、担保业务等融资业务提供融资增信服务的经营情况及风控措施。

中国保监会此前发布进一步加强保险业风险防控工作的通知，称保险公司要重点防范信用保证保险、互联网保险等新型业务的风险。（完）