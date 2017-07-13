中国保险：保险监管要守住风险底线，制定重点风险公司预警处置预案--保监会

路透北京7月13日 - 全国金融工作会议行将召开之际，中国证监会、银监会和保监会高层纷纷发声。中国保监会副主席陈文辉称，保险监管工作正在有序进行，要守住风险底线。而对于重点风险公司，保监会有针对性地制定了风险预警、监测和处置预案。

新华社周四刊登对他的专访指出，目前保险业资产规模超过16万亿元人民币，其中流动性风险集中在少数激进公司身上。而以往保险业的风险主要表现在业务线上，风险容易在行业内分散，现在的风险则表现为单个公司自身就是一个风险点，风险处置难度加大，尤其是现金流风险。

“对存在的金融风险点，要胸中有数，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。”陈文辉称。

他指出，当前保险业面临流动性、资金运用、战略、新业务、外部传递性、底数不清、资本不实、声誉等风险，绝大多数传统大中型保险公司经营稳健，风险可控，但个别激进公司近年来规模快速扩张，隐藏的风险逐步暴露。

他表示，个别激进公司在经营中没有资产负债匹配概念，短钱长配，盲目投资，一旦遇到产品停售、非正常退保和满期给付等情况，现金流容易出问题。严管之下，问题公司已经意识到以往那种激进的发展道路走不通了，接下来便是痛苦的转型，直接表现便是保费收入短暂下降，投资不能再“大手大脚”。

而行业处于风险防控的关键时期，必须采取强有力的措施来纠偏，系列文件的出台明确了当前保险工作的重点领域和主攻方向，形成风险防范合力，在有序处置风险的同时确保了行业平稳健康发展。

“公司治理失效是激进经营行为的‘基因’，治标更要治本，必须解决‘一股独大’和资本不实问题。”陈文辉说。

近年来，金融大鳄借道保险业兴风作浪，少数进入保险业的民营资本“一股独大”，使公司异化为控股股东的融资平台；个别公司无序举牌冲击实体经济，影响恶劣，暴露出保险监管制度实践中还存在短板。

今年4月初，保监会原主席项俊波涉嫌严重违纪接受组织审查，严重削弱了政府监管部门的权威性和公信力，保险业发展和监管面临空前严峻的形势。

中国证监会副主席姜洋此前表示，下一阶段，证监会将重点防范和化解资本市场风险。建立健全股市、债市、期市等市场的逆周期调节机制。中国银监会副主席王兆星则表示，当前银行业风险总体可控，但风险防控形势依然复杂严峻。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)