中国保险：保险监管问题仍突出，有些制度漏洞给不良资本可乘之机--保监会

路透北京7月21日 - 中国保监会副主席陈文辉称，当前，保险监管存在的问题仍然突出，一些公司存在发展战略不清、偏离主业的问题，少数公司还存在严重的违规经营问题，有些保险监管制度存在漏洞，给不良资本可乘之机，有些制度重复交叉甚至自相矛盾，影响监管效率，保险监管需要进一步完善。

学习时报周五刊登其署名文章指出，必须把防范化解风险作为保险监管工作的重心，摸清保险业风险底数，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。从监管部门看，要敢于动真碰硬坚决处置一批风险点，完善防控风险的长效机制，同时积极沟通协调其他有关部门，共同打造风险防控大格局。

“监管工作力度有待加强，有的干部责任心不强，对风险熟视无睹，有的干部不敢担当，对违法违规行为不愿下大力气整治，在制度执行上存在宽松软问题。”他指出。

陈文辉指出，站在维护国家安全和金融安全的高度把握保险工作，找准促进经济平稳健康发展的切入点把握保险工作。当前，要立足风险管理功能，推动保险在脱贫攻坚、灾害救助、支农惠农、大病保障等方面发挥更大作用。要引导保险资金流向国家重大战略和基础设施建设，切实提高保险服务实体经济的水平。

他强调，保险业在金融业中规模偏小，总资产只有16万亿元，与其他金融行业相比，吸收和化解风险的余地较小，防控风险对保险业更加重要和迫切。

一些公司存在发展战略不清、偏离主业的问题。部分公司采用较为激进的发展战略，盲目搞多元化、全牌照，进入不熟悉的领域，导致主业不主、副业不副。少数公司偏离主业，以销售中短存续期产品或投资型非寿险产品为主，产品短期化特征突出，削弱了保险的功能作用，容易出现流动性风险。

部分公司风险意识淡薄、风险管理薄弱。保险企业风险管理能力与严峻复杂形势的要求相比存在较大差距。一些金融风险可能通过信用保证类业务向保险业转移；部分公司的问题股东或实际控制人可能由于个人突发事件将风险传导到保险公司；部分公司盲目开展跨境投资并购，有的还采取内保外贷等方式进一步放大杠杆。

少数公司还存在严重的违规经营问题。有的公司通过复杂的金融产品设计，购买自己发行的次级债、自我注资、循环使用，形成“保费资本化”，绕过资本监管防线，导致杠杆被放大。有的公司“一股独大”、治理结构不完善，甚至由“内部人”或“大股东”控制，内控基本失效。部分地区保险业务员代销第三方理财产品或参与民间借贷涉嫌非法集资的参与型案件有所抬头，保险机构被利用牵涉非法集资的风险加大。

他并强调，保险业要从防控风险、治理乱象、补齐短板、支持实体经济四个重点工作入手，筑牢行业行稳致远的根基，尤其把握好力度和节奏。特别是对个别陷入经营危机的保险公司，可以适当提供一些有约束、有控制的政策性援助，待危机缓解后再采取相应的监管措施，防止出现“处置风险的风险”。

要以加强监管为突破，做好整治乱象工作。重点围绕公司治理、产品开发和资金运用方面采取有针对性的监管措施，针对公司治理和虚假资本乱象，实施公司治理监管评估，开展资本真实性专项整治；针对销售理赔乱象，开展重点领域财务真实性检查；针对资金运用乱象，开展保险资金运用风险排查专项整治，坚决遏制违法违规投资和激进投资行为。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)