中国保险：加强资产负债管理是大势所趋，监管制度体系将日渐完善--报载

路透北京5月17日 - 中国金融时报周三报导称，保险业加强资产负债管理是大势所趋，是保险公司稳健经营的重要基础，中国保险业监管制度体系将日渐完善，下一步监管部门将继续研究人身保险公司资产负债管理量化评估等多项制度，组织开展行业测试，并于2018年开始试运行。

报导称，监管部门下一步将继续研究相关制度，根据项目进展情况，陆续发布《人身保险公司资产负债管理量化评估标准》、《财产保险公司资产负债管理能力评估标准》、《财产保险公司资产负债管理量化评估标准》以及《保险资产负债管理监管办法》等制度，并组织开展行业测试、信息系统搭建和培训工作，计划于今年年底完成。

保险资产负债管理监管制度的总体框架，是以《保险资产负债管理监管办法》为总纲，区分财产险公司和人身险公司，分别制定定性评估规则和量化评估规则，从长期经济价值、中期盈利能力、短期流动性和偿付能力底线等多个维度，综合评估资产负债匹配状况和管理能力，依据评估结果实施差异化监管。《评估标准》是制度体系的重要组成部分。

报导援引新华人寿保险股份有限公司副总裁兼董事会秘书、总精算师龚兴峰认为，强化资产负债管理，可以降低行业采取激进投资策略或者业务策略，降低杠杆效应，有效降低行业的系统性风险。公司提高资产负债管理能力后，可以更有信心与能力提供长期保障型的保险业务，积极引导调整行业整体的产品结构。

业内人士也表示，除有利于提高行业防范化解风险的能力之外，资产负债管理监管有利于引导保险资金“脱虚向实”，推动保险资金服务实体经济。有助于推动公司在账户层面加强精细化管理，促使资金供需在期限结构上更加匹配。 此外，强化资产负债管理监管还有利于弥补监管短板，提升监管效能。