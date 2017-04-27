中国保险：区块链已在电子凭证上应用，未来将进入交易系统--众安高层

路透上海4月27日 - 区块链作为一个全新的技术体系，中国金融企业大多都在探索其应用场景。国内首家网络保险公司--众安保险旗下众安科技首席执行官陈玮认为，目前区块链已开始在电子凭证等方面应用，未来将会有越来越多的保险企业把区块链技术逐渐整合到业务交易系统里面。

众安保险去年11月设立全资子公司众安信息技术服务有限公司（众安科技）。众安科技将向外输出区块链等前沿技术，并推动区块链、人工智能、云计算和大数据等新技术更大范围的应用。在就任众安科技前，他曾在数家国内保险公司担任信息技术负责人。

据众安提供材料，陈玮认为，区块链上的电子凭证不可被改，投保人买了一份保险，保险合同及投保人当时的真实投保意愿数据被存储在可被追溯的节点上，且不能被篡改，这也是区块链 “智能合约”的基础。

“现阶段正处于区块链被广泛应用的前夜，很多保险公司已经在尝试区块链的概念验证项目。这些企业意识到，区块链将给他们的业务模式带来改变。”他说。

他表示，未来区块链技术将会应用在保险业的清结算系统、内部会计系统、审计系统等业务系统里。另外，在降低保险公司与监管的营运成本、降低操作和道德风险、扩大数据流动程度和范围、提高研发新保险产品定价和风险控制能力、降低商业合作信任的门槛、创造全新的市场等方面，区块链也已开始发挥作用。

陈玮指出，区块链在保险的创新应用场景将包括保险机构商业合同、理赔智能合约化、资产管理、跨境再保险的数字合同和智能合约、保险机构与跨行业机构的交易清洁算、互助保险、数据价值化、商业积分使用与通兑等。

他还认为，区块链只是一个基础设施，企业除了具备区块链技术能力之外，还需要能够整合多种技术和构建技术生态。