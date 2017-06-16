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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 15:32 BJT

中国保险：将引导保险法人机构落户津冀及布局相关产业--保监会

路透北京6月16日 - 为切实推进保险业服务疏解北京非首都功能的政策实施，中国保监会周五发文称，将引导保险法人机构落户天津、河北；支持在天津、河北统筹布局与保险业务相关的养老、医疗、汽车服务、现代农业、新型商贸流通等产业。

保监会网站发布的《关于进一步贯彻落实疏解北京非首都功能有关政策意见的通知》并称，支持未在京津冀设立分支机构的保险公司优先在河北等地设立分支机构；支持符合条件的各类资本在河北等地设立全国性保险专业代理机构。

同时，引导保险公司疏解转移在京下属服务机构，禁止在京新设数据中心、呼叫中心、电销职场、电话销售中心等；鼓励保险公司在京外地区设立服务机构，支持设立IT、审计等共享服务子公司以及数据中心、呼叫中心等下属服务机构。（完）

参看详情，请点击保监会网站：here (发稿 马蓉；审校 张喜良)
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