中国保险：将细化商业养老险资金重点投资领域规则，强化资质管理--保监会

路透北京7月5日 - 针对中国国务院提出加快发展商业养老保险，保监会副主席黄洪称，保监会将细化商业养老保险资金重点投资领域的业务规则，协调制定投资支持政策，完善风险保障机制，为商业养老保险资金服务国家战略、投资重大项目、支持民生工程建设提供绿色通道和优先支持。

新华社周二专访其指出，保监会将从强化资质管理入手，设定较高准入门槛，保险机构要经营商业养老保险，首先要看精算技术和人才储备符不符合要求，投资能力、风险管控能力、偿付能力，以及股东可持续增资能力等也尤其重要，保监会将综合评估，确保资质过硬。

“商业养老保险资金运用应该追求的是风险相对较低，回报比较稳健的投资项目和投资渠道，不宜进入竞争性行业。”他称。

他强调，保监会将力争在保险法修订中体现商业养老保险资金安全稳健运营的要求，同时完善现行保险资金运用规则，逐步建立商业养老保险资金运用监管评价指标体系。

他并称，在健全多层次养老保障体系方面，商业养老保险要发挥生力军作用，商业保险机构要发展安全性高、保障性强、满足长期或终身领取要求的商业养老年金保险，并提供企业（职业）年金计划等产品和服务，有序参与基本养老保险基金和全国社会保障基金投资运营。

监管部门将引导发展老年人意外伤害、长期护理、住房反向抵押等商业养老保险，逐步建立长期照护、康养结合、医养结合等养老服务保障体系。

黄洪说，从国际上看，在养老保障体系建设上一般采取政府、企业、个人三方共担养老责任的体系，也就是业内常说的“三支柱”体系。第一支柱是基本养老保险，由政府发起并承担责任，第二支柱是企业年金，一般由企业发起，企业和个人共同缴费，第三支柱是个人自愿建立的完全积累制养老金计划，商业养老保险是重要组成部分。 此外，他指出，税延养老保险试点准备工作基本就绪。2017年年底前启动个人税收递延型商业养老保险试点，在监管规制方面，已经有了一个初步的框架；在示范条款方面，有了一个初步的示范条款；在信息技术保障方面，中国保险信息技术管理有限责任公司开发了税延养老保险试点的信息系统。

他表示，在中国养老“三支柱”体系中，基本养老保险“全覆盖、保基本”的目标基本实现，但二、三支柱发展相对滞后，尤其是商业养老保险产品和服务供给不足，覆盖面很小，难以满足公众养老保障需求。

中国国务院周二发布关于加快发展商业养老保险的若干意见称，坚持风险可控、商业可持续原则，发挥商业养老保险资金长期投资优势，稳步有序参与国家重大战略建设实施，参与重大项目和民生工程建设，促进商业养老保险资金与资本市场协调发展，审慎开展境外投资业务。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)