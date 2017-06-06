中国保险：开展偿付能力数据真实性自查，着力整治数据造假等问题--保监会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月6日 - 中国保监会日前发布关于开展偿付能力数据真实性自查工作的通知，要求通过开展偿付能力数据真实性自查工作，核查保险公司偿付能力基础数据的真实性、合规性和完整性，着力整治数据造假、数据错误、不按规定报送数据等问题，强化监管制度的刚性约束，夯实行业发展和风险防范的基础。
周二刊登在保监会官网的通知全文并称，自查主体为所有按照规定应向保监会报送偿付能力报告的保险机构，自查范围为2016年四个季度的偿付能力报告和2017年第一季度偿付能力报告。各公司应于6月30日前上报自查报告。
自查内容涉及资产，准备金，资本，风险综合评级（IRR方面）和信息披露方面等。其中资产方面包括但不限于以下内容可供出售金融资产的分类依据是否充分；是否存在金融资产重分类情况，重分类的依据是否充分等。
准备金方面包括但不限于以下内容预期未来现金流出是否为履行保险合同相关义务所必需的、全部的、合理的现金流出；预期未来现金流入是否为承担保险合同相关义务而获得的现金流入；保险合同非保证利益现金流预测是否符合规定等等。
通知要求全面排查，不留死角。各公司应准确理解偿二代监管规则，对可能影响偿付能力数据真实性的情形全面排查，查找风险点和薄弱处，对问题不隐瞒、不回避。（完）
欲浏览通知全文，请点选(ttp://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5216/info4071338.htm) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为