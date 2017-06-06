中国保险：开展偿付能力数据真实性自查，着力整治数据造假等问题--保监会

路透北京6月6日 - 中国保监会日前发布关于开展偿付能力数据真实性自查工作的通知，要求通过开展偿付能力数据真实性自查工作，核查保险公司偿付能力基础数据的真实性、合规性和完整性，着力整治数据造假、数据错误、不按规定报送数据等问题，强化监管制度的刚性约束，夯实行业发展和风险防范的基础。

周二刊登在保监会官网的通知全文并称，自查主体为所有按照规定应向保监会报送偿付能力报告的保险机构，自查范围为2016年四个季度的偿付能力报告和2017年第一季度偿付能力报告。各公司应于6月30日前上报自查报告。

自查内容涉及资产，准备金，资本，风险综合评级（IRR方面）和信息披露方面等。其中资产方面包括但不限于以下内容可供出售金融资产的分类依据是否充分；是否存在金融资产重分类情况，重分类的依据是否充分等。

准备金方面包括但不限于以下内容预期未来现金流出是否为履行保险合同相关义务所必需的、全部的、合理的现金流出；预期未来现金流入是否为承担保险合同相关义务而获得的现金流入；保险合同非保证利益现金流预测是否符合规定等等。

通知要求全面排查，不留死角。各公司应准确理解偿二代监管规则，对可能影响偿付能力数据真实性的情形全面排查，查找风险点和薄弱处，对问题不隐瞒、不回避。（完）

欲浏览通知全文，请点选(ttp://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5216/info4071338.htm) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)