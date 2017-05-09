中国保险：开展险资运用风险排查，治理嵌套及监管套利等金融乱象--保监会

路透北京5月9日 - 中国保监会周二称，将开展保险资金运用风险排查专项工作，核查保险资产的真实性及资产质量，以全面掌握保险资金运用状况，摸清行业风险底数；坚决防范治理金融产品嵌套、监管套利等金融乱象。

保监会网站发布的通知并称，此次排查将聚焦重大股票股权投资、另类及金融产品投资、不动产投资和境外投资等领域，实施穿透式检查，摸清并处置存量风险，严格控制增量风险。

通知显示，重点工作内容包括合规风险、监管套利、利益输送、资产质量、资产负债错配等五方面内容。

其中，合规风险包括，清查保险资金运用超监管比例投资问题，核查保险机构大类资产配置比例，以及投资单一资产和单一交易对手情况；严格规范重点环节和关键操作行为，核查重大投资的合规性和内控情况，重点检查违规重大股票投资和不动产投资等问题，严厉打击违法违规行为。

监管套利包括，清查金融产品嵌套情况，摸清产品底层基础资产属性和风险状况；严格核查利用金融产品嵌套和金融通道业务，改变投资资产属性及类别，超范围、超比例投资，逃避监管的违法违规行为；排查利用有关业务或产品，为其他金融机构提供通道等行为。

同时，清查金融产品、回购交易及资产抵质押融资情况，查清资金来源和性质，核查违规放大杠杆的投资行为。

利益输送方面，从严检查保险资金运用关联交易行为，核查投资决策的科学性、交易定价的合理性和信息披露的充分性，严禁采用关联交易、“抽屉协议”、“阴阳合同”等形式向保险机构股东、投资项目的利益相关方输送利益。

资产质量方面，核查保险资产五级分类情况，重点清查保险机构利用银行存款等资产抵质押、担保情况，摸清保险资产的实际价值和风险程度。

资产负债错配方面，核查保险公司资产与负债的匹配情况，评估偿付能力保险资产相关指标计算的准确性，掌握流动性风险以及偿付能力风险等。

通知并称，各公司组织开展自查工作，摸清自身风险底数，针对自查发现的问题和风险，应当制定整改计划，限期完成整改整治工作，并于6月15日前上报自查整改报告等。

同时，保监会将根据自查情况，重点关注保险资金运用重大风险领域，对存在突出问题的保险机构开展现场检查工作。特别是针对风险状况暴露不充分、自查工作不认真、报告无风险的保险机构，作为现场检查工作重点核查对象；对瞒报、漏报问题的保险机构，一经查实，从严从重处理。

中国保监会周日发布关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知称，在保险资金运用监管方面，将推进保险资金运用分类监管制度，完善重点投资领域监管政策；研究制定保险公司资产负债管理监管规定，建立定量评估、定性评估和压力测试等规则。 （完）

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