中国保险：投资人成为险企控制类股东起五年内不得转让股权--保监会

路透上海7月21日 - 中国保监会周四就《保险公司股权管理办法》开始进行第二次征求意见，与上次相比，本次对保险公司控制类股东提出了更严格的要求，投资人自成为控制类股东之日起五年内不得转让所持股权，而去年底发布的第一次征求意见稿中的规定是“三年内”。

刊登在保监会网站的相关征求意见稿并显示，与之前一稿相比，此次将保险公司股东分类由原来的三类变为四类，持股比例、资质条件等方面也有一些调整。

一是将财务类股东（持有股权不足10%的股东）拆分为财务一类（不足5%）和财务二类（高于5%不足15%）。二是将战略类股东的标准由“持有股权高于10%不足20%；或股权虽不足10%，但足以对保险公司经营管理产生重大影响”修改为“持有股权15%以上，但不足30%”。

控制类股东的标准则由“持有股权20%以上，对保险公司经营管理有控制性影响的股东；或股权虽不足20%，但足以对保险公司经营管理产生控制性影响的股东”修改为“持有股权30%以上；或其出资额、持有的股份所享有的表决权已足以对保险公司股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。

此外新的征求意见稿还将战略类股东不得转让所持保险公司股权的期限由两年增至三年，财务类股东的持股期限也做了细化：财务二类股东二年内不得转让所持有的股权，自成为财务一类股东一年内不得转让所持股权。

值得关注的是，此次征求意见稿还新增条款规定，单一资产管理计划或者信托产品持有上市保险公司股票的比例不得超过该保险公司股本总额的5%。具有关联关系、委托同一或者关联机构投资保险公司的，投资比例合并计算。而自然人只能通过购买上市保险公司股票成为保险公司财务一类股东。 新的征求意见稿对股东的要求也相应提高，财务二类股东新增“净资产不低于2亿元”的条件，战略类股东净资产门槛由2亿元人民币提高至10亿元，控制类股东净资产门槛仍为不低于总资产的30%。 对于控制类股东要求则更严。现金流量波动受经济景气影响较大的、经营计划不具有可行性的、财务能力不足以支持险企持续经营的、核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多的、公司治理结构与机制存在明显缺陷的以及存在关联企业众多、股权关系复杂且不透明等投资人均不能成为控制类股东。 征求意见稿并称，单一股东持股比例不得超过注册资本的三分之一；单一境内有限合伙企业持股比例不得超过注册资本的5%；多个境内有限合伙企业合计持股比例不得超过注册资本的15%。而保险公司因为业务创新、专业化或者集团化经营需要，投资设立或者收购保险公司的，其出资或持股比例上限不受限制。 在获得股权的资金来源方面，征求意见稿规定，投资人应当使用合法自有资金，且应当用货币出资，不得用实物、知识产权、土地使用权等非货币财产；不得直接或者间接通过与保险公司有关的借款、以保险公司存款或者其他资产为担保获取的资金。（完）

参看相关细节，请点选中国保监会网站 here (发稿 边竞；审校 张喜良)