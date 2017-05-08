中国保险：研究出台系统重要保险机构监管制度，弥补监管短板--保监会

路透北京5月8日 - 中国保监会周日发文称，将研究出台系统重要性保险机构监管制度，评估确定首批国内系统重要性保险机构名单；同时，加强资产负债匹配管理，研究制定保险公司资产负债管理监管规定。

保监会网站发布的关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知指出，近年来保险业出现的一些突出风险和问题，暴露出在保险监管制度和实践中还存在短板。针对部分制度存在着滞后、缺位、交叉、重叠甚至相互冲突等问题，要加快补齐制度短板。

“有些制度违背了金融规律，给不良资本控制公司提供了可乘之机；有些制度存在漏洞，对业务结构失衡、个别产品粗放发展、少数公司无序举牌冲击实体经济等风险问题管控不严。”保监会称。

在公司治理方面，加强机构股权监管，研究制定保险业统一的保险机构股权管理规则，设立更加科学严格的股东分类约束标准，建立市场准入负面清单，降低单一股东持股比例；加强入股资金真实性审查，强化投资人背景、资质和关联关系穿透性审查，严禁代持、违规关联持股等行为。

同时，增强关联交易监管，完善关联方信息档案建设，加强对关联交易审核责任人的追责。

在保险资金运用监管方面，研究制定保险公司资产负债管理监管规定，建立定量评估、定性评估和压力测试等规则；提高境外投资能力要求，建立境外投资分级管理规则；同时，推进保险资金运用分类监管制度，完善重点投资领域监管政策。

“坚持去杠杆、去嵌套、去通道导向，从严监管保险资金投资各类金融产品，严禁投资基础资产不清、资金去向不清、风险状况不清等多层嵌套产品。”通知称。

在偿付能力监管方面，将强化偿付能力监管制度实施，建立偿付能力数据核查机制，严查严处数据造假行为，夯实监管数据基础。督促保险公司健全内控流程，完善风险管理机制，确保“偿二代”制度全面落地实施，并进一步加强偿付能力信息披露监管。

此外，完善高管人员管理制度，建立保险公司职业经理人评价体系，强化对高管人员流动、履职的动态监管。完善违规高管处罚结果行业通报制度，建立高管人员“黑名单”，进一步明确禁止担任高管人员的行为和情形。

新型业务监管方面，研究完善互联网保研究出台价格保险、指数保险等创新型业务管理制度。规范信用保证保险业务，防范风险跨系统、跨区域传递；研究出台价格保险、指数保险等创新型业务管理制度。规范信用保证保险业务，防范风险跨系统、跨区域传递。

**完善监管机制**

保监会指出，近期保险市场出现的一些风险和问题，除与监管制度不完善有关外，也暴露出保险监管系统在制度执行、工作机制、监管手段和能力等方面存在短板。在制度执行方面，存在标准不一、规则不明、责任追究不到位等问题。

“各级保险监管部门在堵塞制度漏洞的同时，要进一步弥补监管机制、监管手段和能力等方面存在的短板。”保监会称。

一方面，强化监管上下联动，保监会在出台政策措施时，及时制定操作细则和执行标准，政策调整变更后，同步明确后续处理措施。

进一步明确派出机构在偿付能力监管、分类监管、保险资金运用属地监管、风险处置以及中介机构法人属地监管方面的职责权限，有效发挥派出机构作用；统一监管标准，尤其在保险产品管理、分支机构市场准入等方面建立相对统一的管理制度，完善内部程序。

另一方面，加强前端审批与后端监管的协同，防止审批与业务监管脱节、后端达不到监管要求而前端照批照备现象发生。

同时，加强非现场监管与现场检查联动，完善非现场监测评价机制和风险预警指标体系，准确锁定业务扩张激进、风险指标偏离度大的公司，作为现场检查重点对象；建立对保险公司公开问询制度，加大股权信息披露监管力度，扩大披露范围和频度，强化外部监督约束。

“对问题突出、市场急需且已基本达成共识的监管制度，近期先行制定、修订和出台一批；对制度不完善、操作细则不明确的，加快增补和完善一批；对完善监管体系、提升监管有效性有重要作用但尚处于空白地带的监管制度，抓紧列入规划，尽快研究推进。”保监会强调。（完）

参看详情，请点击保监会网站：here (发稿 马蓉；审校 张喜良)