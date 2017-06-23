中国保险：确保商业养老保险资金营运安全，建投资分级管理机制--保监会

路透北京6月23日 - 中国保监会副主席黄洪周五表示，将通过细化商业养老保险资金重点投资领域的业务规则、对资金运用建立投资分级管理和限额管理机制等确保资金营运安全；并研究制定商业养老保险服务实体经济的投资支持政策。

他在国新办举行的新闻发布会上并称，目前保险业已经基本做好税延养老保险试点的准备工作，政策出台后可有效衔接该政策落地。

他指出，在确保商业养老保险资金营运安全方面，将加强商业养老保险资金资产负债匹配的管理，并将资本负债的匹配管理，作为保险机构经营商业养老保险的一项硬指标。

同时，健全定量评估、定性评估以及压力测试等规则制度，强化风险监测和预警机制的建设。

此外，还将加强规章制度的建设，“对养老保险资金运用，除坚持一般商业养老保险资金运用的基本规则制度之外，还将根据业务发展进程，逐步制定一套有别于一般商业保险运用的规章制度。”

黄洪还提到，将完善商业养老保险资金投资的支持政策，加强与相关部委的沟通联系，为商业养老保险资金服务国家战略、投资重大项目、支持民生工程建设提供绿色通道和优先支持。

在个人税收递延型商业养老保险试点方面，他指出，保险业已基本做好相关准备工作，如已有监管规制初步框架和初步的产品示范条款；信息技术保障方面已责成中国保险信息技术公司开发了税延养老保险试点的信息系统。

周三召开的国务院常务会议指出，将加快发展商业养老保险，鼓励商业养老保险资金兴办养老机构；加快个人税收递延型商业养老保险试点，支持商业养老保险机构参与基本养老保险基金管理。（完）

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