中国保险：1-4月原保险保费收入同比增28%，资金运用余额14.2万亿元--保监会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月13日 - 中国保监会周二公布，1-4月中国保险业原保险保费收入17,996.33亿元人民币，同比增长27.81%；资金运用余额141,520.17亿元，较年初增长5.68%。
刊登在保监会网站的新闻稿显示，1-4月保险业总资产159,894.36亿元，较年初增长5.77%。
在资金运用余额中，银行存款21,202.01亿元，占比14.98%；债券47,292.56亿元，占比33.42%；股票和证券投资基金占比12.70%。
数据并显示，在中国保险业总资产中，产险公司总资产较年初增长3.23%；寿险公司总资产较年初增长0.28%；再保险公司总资产增长28.24%；资产管理公司总资产下降4.12%。
截止4月底，中国保险业的净资产17,903.01亿元，较年初增长3.84%。（完）
更多数据细节，请点选中国保监会网站(here) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为