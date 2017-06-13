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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 19:24 BJT

中国保险：1-4月原保险保费收入同比增28%，资金运用余额14.2万亿元--保监会

路透北京6月13日 - 中国保监会周二公布，1-4月中国保险业原保险保费收入17,996.33亿元人民币，同比增长27.81%；资金运用余额141,520.17亿元，较年初增长5.68%。

刊登在保监会网站的新闻稿显示，1-4月保险业总资产159,894.36亿元，较年初增长5.77%。

在资金运用余额中，银行存款21,202.01亿元，占比14.98%；债券47,292.56亿元，占比33.42%；股票和证券投资基金占比12.70%。

数据并显示，在中国保险业总资产中，产险公司总资产较年初增长3.23%；寿险公司总资产较年初增长0.28%；再保险公司总资产增长28.24%；资产管理公司总资产下降4.12%。

截止4月底，中国保险业的净资产17,903.01亿元，较年初增长3.84%。（完）

更多数据细节，请点选中国保监会网站(here) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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