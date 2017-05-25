版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 10:39 BJT

中国信用债：大连机床5亿元非公开定向债务融资工具未能兑付，新添违约

    路透上海5月25日 - 深陷债券违约泥沼的大连机床集团有限责任公司周四公告，该公司
日前有一笔本金为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具(PPN)未能按期兑付，再构成实质
违约。
    
    该PPN为14机床PPN001，期限三年，票面利率8.60%，主承销商浦发银行。应于5月20日
兑付，因遇节假日，顺延至5月22日。但截至22日日终，大连机床未能筹措足额偿债资金。
目前最新主体评级为A，债项评级为D，应偿付本息金额共计5.43亿元。
    
    去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。今年以
来，亦已有中票和超短融先后未能按时付息或兑付。
       
    以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)：    
   债券名称            种类           规模      发行日    预定到期日  主承销商
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-08-04  2017-05-02  兴业银行
 2                                                                    
 14机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2014-05-19  2017-05-20  浦发银行
                工具                                                  
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-10-26  2017-07-24  兴业银行
 3                                                                    
 15机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2015-02-04  2018-02-05  浦发银行
                工具                                                  
 15机床MTN001   中票                    4     2015-07-29  2018-07-30  兴业银行
 16大机床MTN00  中票                    4     2016-01-13  2019-01-14  兴业银行
 1                                                                    
     金额合计                          28                                 
 (完)
    
    参看详情，可点选上海清算所网站 here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐