中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成

路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。

霍煤集团原定于今年4月12日偿还11霍煤债不少于2亿元的本金。霍煤集团在公告中称，在该部分本金偿还前，承诺按照未偿还的全部本金支付利息；而在2018年4月12日前，如霍煤集团后续融资提前完成，将对11霍煤债实施提前偿还。

11霍煤债01和11霍煤债02两期债于2011年4月12日发行，发行规模各5亿元，期限10年，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期前五年，两期债票面利率分别为6.1%和6.35%。

2016年3月，霍煤集团发布风险提示公告称，公司碳素产品折旧费单位成本增加、制造费用上升，而铝产品整体出现亏损；规模最大的长期股权类投资效益不佳，且目前集团流动性不足，这些情况均对11霍煤债付息及行权带来风险。

2016年6月，经债券持有人会议通过，11霍煤债的期限由原来的剩余五年变更为三年，即2016年4月12日至2019年4月11日。期间11霍煤债实行分期还本，从内蒙古银行投资购买之日起满一年，霍煤集团须兑付不低于人民币2亿元整；满两年时，霍煤集团须兑付不低于4亿元整；满三年须兑付剩余全部债券本金。此外，两期债的年利率分别上调100bp至7.1%和7.35%。

11霍煤债主承销商华林证券今年3月发布的公告中称，霍煤集团将在通辽市国有资产管理局的组织下使用相关股权进行融资，并计划出售上市公司流通股股票，但融资及股权出售计划尚未完成，可能影响2017年的分期偿付。(完)

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