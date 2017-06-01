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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 14:19 BJT

中国信用债：5月信用债取消发行规模降至662亿元，前五月累计3,203亿

    路透上海6月1日 - 据路透不完全统计，5月中国债市共有66只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额661.83亿元人民币，不论是期数还是规模均较4月明显下降。至此，今年前五个月信用债累计取消金额已达到3,203亿元。
    
    此前据路透统计，4月共有136只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额1,262.73亿元。
    
    以下为5月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)：      
 公告                发行人名称                   债券类别      计划发行规
  日                                                                模
                                                                  (亿元)
 5/27   安徽山鹰纸业股份有限公司               短融                      7
 5/27   海通恒信国际租赁有限公司               超短融                   10
 5/27   日照港集团有限公司                     短融                     12
 5/27   广东省广新控股集团有限公司             超短融                    6
 5/26   天津中环半导体股份有限公司             中票                     12
 5/26   武汉正通联合实业投资集团有限公司       超短融                  3.5
 5/26   徐州市新盛建设发展投资有限公司         中票                    6.5
 5/25   华电江苏能源有限公司                   超短融                   15
 5/25   山东省商业集团有限公司                 超短融                   15
 5/25   安徽省南翔贸易(集团)有限公司           短融                      5
 5/24   深圳市百业源投资有限公司               中票                    3.5
 5/24   雏鹰农牧集团股份有限公司               超短融                   10
 5/24   北京神州泰岳软件股份有限公司           中票                      3
 5/24   广东珠江投资管理集团有限公司           超短融                    5
 5/23   江苏交通控股有限公司                   超短融                   10
 5/23   北京华联综合超市股份有限公司           超短融                    5
 5/23   中国大唐集团新能源股份有限公司         超短融                   20
 5/23   福建三安集团有限公司                   超短融                   10
 5/23   四川高速公路建设开发总公司             超短融                   30
 5/23   江苏康缘集团有限责任公司               中票                      6
 5/23   武汉光谷联合集团有限公司               中票                      8
 5/22   中国建材股份有限公司                   超短融                   20
 5/22   成都云图控股股份有限公司               中票                      4
 5/19   中油金鸿能源投资股份有限公司           超短融                   10
 5/19   绍兴袍江工业区投资开发有限公司         中票                      5
                                                                
 5/18   柳州东通投资发展有限公司               中票                     10
 5/16   中国东方航空股份有限公司               超短融                   30
 5/12   陕西煤业化工集团有限责任公司           中票                     30
 5/11   陕西有色金属控股集团有限责任公司       中票                     10
 5/11   联发集团有限公司                       超短融                   10
 5/10   江苏宁沪高速公路股份有限公司           超短融                   10
 5/9    广东省广新控股集团有限公司             中票                     10
 5/9    盐城市交通控股集团有限公司             中票                     15
 5/9    中交投资有限公司                       中票                     10
 5/8    嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司       中票                      2
 5/8    盐城高新区投资集团有限公司             中票                      5
 5/8    西安曲江文化产业投资（集团）有限公司   中票                     16
 5/8    云南省建设投资控股集团有限公司         中票                     10
 5/5    天津临港建设开发有限公司               中票                     15
 5/5    郑州城建集团投资有限公司               中票                      3
 5/5    协鑫智慧能源（苏州）有限公司           超短融                    5
 5/5    义乌市国有资本运营有限公司             中票(绿色)               15
 5/5    徐州经济技术开发区国有资产经营有限责   中票                     11
        任公司                                                  
 5/5    兖矿集团有限公司                       中票                     10
 5/5    山东晨鸣纸业集团股份有限公司           超短融                   10
 5/5    中国昊华化工集团股份有限公司           短融                      5
 5/5    南京市河西新城区国有资产经营控股(集团  短融                     14
        )                                                       
 5/5    百联集团有限公司                       中票                     20
 5/5    中国宝安集团股份有限公司               中票                     15
 5/5    上海均瑶（集团）有限公司               中票                      5
 5/5    立根融资租赁有限公司                   信托资产支持票         9.33
                                               据               
 5/4    泛海控股股份有限公司                   中票                     14
 5/4    黑龙江北大荒农垦集团总公司             超短融                   10
 5/4    冀中能源集团有限责任公司               中票                      5
 5/4    安徽国贸集团控股有限公司               短融                     10
 5/4    金红叶纸业集团                         超短融                    4
 5/4    新华联控股有限公司                     超短融                    5
                                                                
 5/3    广西来宾工业投资集团                   小微企业增信集            3
                                               合债             
 5/3    建发房地产集团有限公司                 中票                      5
 5/3    中国昊华化工集团股份有限公司           短融                      5
 5/3    山东公用控股有限公司                   短融                      3
 5/3    广东腾越建筑工程有限公司               短融                     10
 5/3    南宁威宁投资集团有限责任公司           短融                      2
 5/3    步步高投资集团股份有限公司             超短融                    5
 5/2    中国国际医药卫生公司                   短融                      4
 5/2    河南省收费还贷高速公路管理有限公司     中票                     30
                        合计                                      661.83
 (完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳/张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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