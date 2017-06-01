中国信用债：5月信用债取消发行规模降至662亿元，前五月累计3,203亿

路透上海6月1日 - 据路透不完全统计，5月中国债市共有66只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额661.83亿元人民币，不论是期数还是规模均较4月明显下降。至此，今年前五个月信用债累计取消金额已达到3,203亿元。 此前据路透统计，4月共有136只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额1,262.73亿元。 以下为5月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 5/27 安徽山鹰纸业股份有限公司 短融 7 5/27 海通恒信国际租赁有限公司 超短融 10 5/27 日照港集团有限公司 短融 12 5/27 广东省广新控股集团有限公司 超短融 6 5/26 天津中环半导体股份有限公司 中票 12 5/26 武汉正通联合实业投资集团有限公司 超短融 3.5 5/26 徐州市新盛建设发展投资有限公司 中票 6.5 5/25 华电江苏能源有限公司 超短融 15 5/25 山东省商业集团有限公司 超短融 15 5/25 安徽省南翔贸易(集团)有限公司 短融 5 5/24 深圳市百业源投资有限公司 中票 3.5 5/24 雏鹰农牧集团股份有限公司 超短融 10 5/24 北京神州泰岳软件股份有限公司 中票 3 5/24 广东珠江投资管理集团有限公司 超短融 5 5/23 江苏交通控股有限公司 超短融 10 5/23 北京华联综合超市股份有限公司 超短融 5 5/23 中国大唐集团新能源股份有限公司 超短融 20 5/23 福建三安集团有限公司 超短融 10 5/23 四川高速公路建设开发总公司 超短融 30 5/23 江苏康缘集团有限责任公司 中票 6 5/23 武汉光谷联合集团有限公司 中票 8 5/22 中国建材股份有限公司 超短融 20 5/22 成都云图控股股份有限公司 中票 4 5/19 中油金鸿能源投资股份有限公司 超短融 10 5/19 绍兴袍江工业区投资开发有限公司 中票 5 5/18 柳州东通投资发展有限公司 中票 10 5/16 中国东方航空股份有限公司 超短融 30 5/12 陕西煤业化工集团有限责任公司 中票 30 5/11 陕西有色金属控股集团有限责任公司 中票 10 5/11 联发集团有限公司 超短融 10 5/10 江苏宁沪高速公路股份有限公司 超短融 10 5/9 广东省广新控股集团有限公司 中票 10 5/9 盐城市交通控股集团有限公司 中票 15 5/9 中交投资有限公司 中票 10 5/8 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 中票 2 5/8 盐城高新区投资集团有限公司 中票 5 5/8 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 中票 16 5/8 云南省建设投资控股集团有限公司 中票 10 5/5 天津临港建设开发有限公司 中票 15 5/5 郑州城建集团投资有限公司 中票 3 5/5 协鑫智慧能源（苏州）有限公司 超短融 5 5/5 义乌市国有资本运营有限公司 中票(绿色) 15 5/5 徐州经济技术开发区国有资产经营有限责 中票 11 任公司 5/5 兖矿集团有限公司 中票 10 5/5 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 超短融 10 5/5 中国昊华化工集团股份有限公司 短融 5 5/5 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团 短融 14 ) 5/5 百联集团有限公司 中票 20 5/5 中国宝安集团股份有限公司 中票 15 5/5 上海均瑶（集团）有限公司 中票 5 5/5 立根融资租赁有限公司 信托资产支持票 9.33 据 5/4 泛海控股股份有限公司 中票 14 5/4 黑龙江北大荒农垦集团总公司 超短融 10 5/4 冀中能源集团有限责任公司 中票 5 5/4 安徽国贸集团控股有限公司 短融 10 5/4 金红叶纸业集团 超短融 4 5/4 新华联控股有限公司 超短融 5 5/3 广西来宾工业投资集团 小微企业增信集 3 合债 5/3 建发房地产集团有限公司 中票 5 5/3 中国昊华化工集团股份有限公司 短融 5 5/3 山东公用控股有限公司 短融 3 5/3 广东腾越建筑工程有限公司 短融 10 5/3 南宁威宁投资集团有限责任公司 短融 2 5/3 步步高投资集团股份有限公司 超短融 5 5/2 中国国际医药卫生公司 短融 4 5/2 河南省收费还贷高速公路管理有限公司 中票 30 合计 661.83 (完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳/张喜良)