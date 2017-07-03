中国信用债：6月信用债取消发行规模续降至278亿元，为连续第二月减少

路透上海7月3日 - 据路透不完全统计，6月中国债市共有28只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，总额277.97亿元人民币，为连续第二个月减少。 5月中国债市共有66只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额661.83亿元，4月取消发行的期数为136只，金额1,262.73亿元。 以下为6月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规模 日 (亿元) 6/28 西部矿业集团有限公司 超短融 20 6/26 西南能矿集团股份有限公司 中票 4 6/26 永城煤电控股集团有限公司 短融 15 6/19 福州市城乡建设发展总公司 短融 3 6/19 盈峰投资控股集团有限公司 短融 7 6/15 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 超短融 4 6/15 江苏瀚瑞投资控股有限公司 超短融 15 6/14 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公 中票 5 司 6/13 南京高精传动设备制造集团有限公司 超短融 3 6/12 广西柳工集团有限公司 中票 15 6/12 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 中票 10 6/12 金东纸业（江苏）股份有限公司 短融 7 6/12 江苏悦达集团有限公司 中票 20 6/12 鲁西化工集团股份有限公司 超短融 6 6/9 日照港集团有限公司 短融 12 6/9 中建投租赁股份有限公司 资产支持票据 10.468176 6/9 广州万宝集团有限公司 超短融 7 6/9 安徽国贸集团控股有限公司 超短融 4.5 6/9 中国建材股份有限公司 超短融 10 6/9 盐城海瀛实业投资有限公司 中票 3 6/8 清华控股有限公司 超短融 25 6/8 福建三安集团有限公司 超短融 10 6/8 维维食品饮料股份有限公司 超短融 2 6/8 杉杉集团有限公司 超短融 10 6/8 天津滨海新区建设投资集团有限公司 中票 10 6/6 华北制药股份有限公司 超短融 10 6/2 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 中票 10 6/1 江苏瀚瑞投资控股有限公司 超短融 20 合计 277.97 (完) (整理 李宏薇; 审校 边竞/张喜良)