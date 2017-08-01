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2017年8月1日 / 早上6点31分 / 2 天内

中国信用债：7月信用债取消发行规模降至216.4亿元，连续第三月减少

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海8月1日 - 据路透不完全统计，7月中国债市共有33只短融、超短融、中期票据
等取消或推迟发行，总额216.4亿元人民币，金额连续第三个月减。    
    
    6月中国债市共有28只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，总额277.97亿元人
民币；5月共有66只取消或推迟发行，总金额为661.83亿元。
    
    以下为7月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币
网、中国债券信息网和沪深证券交易所)：     
 公告                发行人名称                   债券类别      计划发行规
  日                                                                模
                                                                  (亿元)
 7/31   遵义经济技术开发区高新标准化厂房       项目收益债券             9.7
 7/28   启迪控股股份有限公司                   中票                      10
 7/28   中煤矿山建设集团有限责任公司           超短融                     5
 7/28   鸿达兴业集团                           中票                      10
 7/28   黑龙江北大荒农垦集团总公司             中票                      15
 7/28   天津中环半导体股份有限公司             中票                       5
 7/27   邵阳市城市建设投资经营集团             企业债                  12.5
 7/26   上栗县投资公司                         企业债                     8
 7/26   泰州市新滨江开发有限责任公司           中票                     4.5
 7/26   步步高投资集团股份有限公司             短融                       5
 7/25   江西省建工集团有限责任公司             中票                     7.7
 7/25   盐城东方投资开发集团有限公司           中票                       5
 7/24   镇江国有投资控股集团有限公司           中票                      10
 7/24   江苏洋河集团有限公司                   超短融                     8
 7/21   广西来宾工业投资集团有限公司           中票                       4
 7/20   南京高精传动设备制造集团有限公司       超短融                     3
 7/20   河北信息产业投资集团有限公司           中票                       2
 7/20   新华联控股有限公司                     超短融                     5
 7/20   现代投资股份有限公司                   超短融                     2
 7/19   中国宝安集团股份有限公司               中票                       5
 7/19   北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司   超短融                     5
 7/19   上海宝龙实业发展有限公司               中票                      10
 7/18   冀中能源峰峰集团有限公司               中票                       5
 7/18   天津天纺投资控股有限公司               超短融                     3
 7/14   中国邮电器材集团有限公司               超短融                    10
 7/14   海口美兰国际机场有限责任公司           中票                      13
 7/14   香驰控股有限公司                       中票                       3
 7/13   中材水泥有限责任公司                   中票                       3
 7/13   浙江新大集团有限公司                   超短融                     2
 7/10   铜陵化学工业集团有限公司               超短融                     6
 7/5    天津中环半导体股份有限公司             中票                      12
 7/5    新光控股集团有限公司                   超短融                     5
 7/3    淄博鲁创城镇化建设发展有限公司         项目收益票据               3
        合计                                                          216.4
 (完)

 (整理 吕雯瑾；审校 吴芳/乔艳红)

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