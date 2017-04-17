中国债市动态：主要现券收益率上行，一季度经济数据优于预期施压

路透上海4月17日 - 中国银行间债市周一早盘10年国开债等主要利率债收益率明显上行，幅度约5个基点(bp)。即使央行超量续做中期借贷便利(MLF)稳定资金面，亦未缓解一季度GDP超预期向好带来的压力，国债期货也逐步扩大跌势。
华中一银行交易员称，10年国开债和国债收益率均上涨，“经济数据太好了。”
他透露，10年期国开债170210最新成交在4.11%左右，上日尾盘为4.065%；同期限国债170004最新成交3.40%，上日尾盘仅逾3.34%。
中国国家统计局最新数据显示，今年一季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。受投资拉动经济回暖势头明显，分析师预计一季度GDP或为年内高点，良好开局的可持续性仍有待观察。
对于现券收益率上行的持续性，交易员表示需要继续结合资金面变化，谨慎观察。
招商银行资产管理部分析师刘东亮则指出，中国经济好转势头大概率在二季度延续。对债市而言，虽然通胀大幅低于预期增加机会，但基本面改善、监管收紧引发的资金面变化都可能抵消上述利好，金融机构负债荒引起的潜在流动性风险，亦可能加剧二季度波动。
利率互换市场上，受七天回购定盘利率上行影响，一年和五年品种也略走升，但涨幅逊于现券。
中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民币MLF操作，金额超过上周和本周的到期总量。市场人士认为，近期央行祭出公开市场+MLF+PSL(抵押补充贷款)工具交替组合操作，在维持流动性总量平衡前提下，又彰显出政策稳健中性基调。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.635元，较上日结算价跌0.23%；10年期国债主力合约T1706收报96.185元，较上日结算价跌0.41%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)