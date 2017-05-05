中国债市动态：二级暂稳信用债一级入冰冻期，监管风暴持续低迷市况难改

路透上海5月5日 - 在连续多日调整后中国债市周五早盘暂获喘息，银行间债市现券收益率稳中略降，国债期货盘初下探亦震荡回稳。但与此同时信用债一级市场进入冰冻期，今日仅有一只发行，市场情绪仍处低谷。

交易员指出，证监会严查券商资金池业务，加之银监会也将陆续展开对银行的现场检查，监管风暴未过，低迷市况中依旧难见曙光。

“（收益率）下来一点，（10年国债）170004昨天盘后给到3.565%了，今天3.55%，不过市场还是不稳的，”上海一券商交易员称。

尽管二级市场卖压暂缓，但在监管政策轮番打压下，配置需求疲弱，一级市场发行难度进一步加大，尤其是信用债。

“今天整个（信用债）市场就一只超短融在发行，基本停滞了，”上海一券商交易员称。

华南一券商交易员认为，信用利差还要继续扩大，而且扩大后可能很难再恢复，“企业还没转变过来，接受了还得发。”

而昨日晚间还有市场传言称国开行近期可能暂停新债发行。但国开行周五发布澄清公告称，将根据信贷投放进度及金融市场变化稳妥有序安排发债工作，不存在暂停发行的情况，有关媒体报导不实。

此外券商资金池业务被严格监管的消息昨日午后引发收益率加速上行，市场人士认为，该事件短期对市场心理冲击较为明显，但实际影响应可控，未来更需要关注的是对银行理财业务的监管情况。

上述华南的券商交易员谈到，券商资金池规模其实并不大，而且这次监管预留了两三年的缓冲期，事实上影响不是很大，未来的关键因素在于负债是不是稳定。

他并表示，“真的影响大的还是银行理财，打破刚兑和资金池，那就影响大了。”

一级方面，财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.0444%，边际中标收益率3.1206%，投标倍数1.90倍。中债国债到期收益率曲线0#IFTBYBMK=显示，三个月品种最新收益率为2.9890%。

中国央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.26%/4.2550%，上日尾盘为4.26%/4.25%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.57%/3.52%，上日尾盘亦为3.57%/3.52%。