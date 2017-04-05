中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅

路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
交易员表示，跨季后MPA(宏观审慎评估)压力暂时解除，流动性好转预期下，市场对二季度并不太悲观，但央行强调货币政策“定力”及国债供给开始放量等，仍限制债市走暖空间。
“早上一开盘市场情绪还行，主要是4月资金面好转，至少有两个月的平缓期了；但我觉得长端下不了多少了，3月末已经抢跑过了，短的应该要下一波，”上海一银行交易员称。
剩余期限近10年的国开债160213券早间最低成交一度成交在4.04%，最新报价回升至4.06%/4.05%，上日尾盘为4.08%/4.03%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.30%/3.28%，上日尾盘为3.2850%/3.23%。
一级市场方面，中国财政部周三招标续发行的一年、10年国债，加权中标收益率为2.9463%和3.2733%，定位均高于续发标的券上日估值。两期国债边际中标收益率分别为3.0415%和3.3093%，对应投标倍数1.50倍和1.64倍。
“供给冲击还是挺大的，”上海一券商交易员认为，国债招标量价结果均一般，可能还是受到发行量扩大影响。本次两期国债续发发行量各为320亿元，而一季度记账式国债单期发行量在200亿元左右。
中国央行周三公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操作，为连续第八日暂停操作，单日净回笼900亿元。
中国央行金融稳定局局长陆磊在学习时报撰文称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报99.245元人民币，较上日结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1706收报96.900元，较上日结算价上涨0.05%。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)