中国债市动态：国债期货翻红现券弱势震荡，资金仍紧情绪尚难言稳定

路透上海4月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券交投情绪较上日略显改善，但可持续性仍需继续观察，国债期货亦翻红小涨。新债方面，上午招标的国开行中标结果均低于预期，投标倍数亦尚可，显示短期机构情绪稍稳，但对二级影响并不大，严监管下机构后市仍难脱悲观预期。

国开行上午在银行间市场招标增发的三年、五年和10年期固息债，中标收益率为4.0083%、4.1624%和4.1729%，均低于市场预测均值的4.04%、4.23%和4.20%；三期债投标倍数分别为2.28倍、6.67倍和3.23倍。

“期货算是稳点了吧，(现券)天天亏，资金又紧，情绪还不能说稳定啊，”华中一银行交易员称，早盘主要利率债收益率还在昨天的高位震荡，“后来有几笔tkn(买盘)，收益率下了点。”

她并透露，10年国债收益率下了1-2个点，从3.505%下来，后来就基本横在3.48%-3.49%区间；10年期国开活跃券160213一度成交在4.3225%，后下行到4.29%附近。

对于上午招标的国开新债，上海一银行交易员认为，一级招标结束后，需求稍好，但二级并未跟进。从结果来看，五年期可能因为发行量少，倍数偏高，相较前几日的市场情绪，10年期品种需求已经算不错，三年期则比较一般。

兴业证券最新固定收益研究报告认为，央行在过去一段时间的操作和表态，其实是非常明确的，那就是稳定住货币市场流动性，防范系统性风险，毕竟银监会已经在加强监管，这个点如果收紧货币市场，金融去杠杆很可能变成无序，防风险就可能演变成暴风险。

报告指出，从这个角度来说，投资者的确需要重视金融去杠杆的影响，但毫无逻辑的担心系统性风险和暴力去杠杆，至少短期，可能就有点过了。“我们毫无疑问还处于熊市的状态中，但市场在这一点上已经形成共识，而且绝大多数投资者已经用仓位和久期来说话，在这样的状态下，持续悲观和被市场情绪左右，甚至风声鹤唳并不一定可取。”报告称。

央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各200亿元。据此计算，今日将净投放400亿元。