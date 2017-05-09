中国债市动态：情绪稍稳10年国债收益率涨势收敛，国开新债结果尚可

路透上海5月9日 - 中国金融期货交易所周二主要合约跌势缩减，银行间市场情绪亦有缓和，10年国债收益率在站上3.60%后涨势收敛并趋稳，同期限国开债收益率则继续小幅上行。

新债方面，国开行上午招标的10年期等三期增发债，定位虽高于预测均值，但在偏弱市况下接近二级已属尚可，对现券走势暂未产生明显影响。

上海一银行交易员透露，与上日相比，早盘情绪有所缓和。10年期国债170004券最新成交在3.605%附近，同期限国开债170210成交在4.32%。上日尾盘二者为3.60%和4.30%左右。

国开行上午招标的一、五及10年固息债，中标收益率为3.8047%、4.2902%和4.2838%，均稍高于此前3.77%、4.27%和4.26%的预测均值。中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线中同期限最新收益率为3.8939%、4.3308%和4.2926%。

另外，三位消息人士周二透露，证监会昨日分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品（俗称“大集合”）主要是进行整改并非清理；证监会今后拟比照公募基金杠杆率、久期管理券商集合资管产品，依然可存续滚动发行。

对此，交易员认为，证监会如此表态有利于稳定市场，但对现券能否有提振还不确定，还需要综合更多因素进一步观察。

资金方面，央行公开市场连续第三日暂停逆回购，单日净回笼200亿元人民币，但银行间资金面松无虞。不过明日将有1,900亿元逆回购大量到期，央行下一步动向值得关注。