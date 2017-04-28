中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜

路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。

他们并透露，受七天回购定盘利率继续上涨及资金紧势影响，利率互换IRS延续上涨势头，且上行幅度较上日有所扩大，一年期repo基准品种上涨近4个基点，五年期2个基点。

“早上大家都在猜公开市场利率调了，抛盘出来一些，然后看没调后，情绪好了一点，之后就是回归谨慎了，波动也没太大，1-2个bp，现在就看节后了吧，”上海一银行交易员称。

5月1日（周一）为国际劳动节，中国金融市场均休市。

央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天、28天期各200亿元，中标利率持平于2.45%、2.60%和2.75%。据此计算，本周净投放700亿元。

据路透数据显示，今日隔夜和七天期质押式回购利率开盘分别报在2.55%和2.65%，较昨日开盘价均上行20bp（基点）。14天期质押式回购利率开盘报3.50%，昨日开盘为2.65%。

一级方面，财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.9443%%，边际中标收益率3.0147%，投标倍数2.14倍。

北京一券商交易员表示，今日回购利率开盘价走高，主要还是因为例行缴税结束后，月末资金面情绪比较紧绷所致。不过长期来看，未来6月份美联储加息前后的时间点，逆回购利率仍是有可能继续上调的。

“市场预期还是在的，货币收紧的预期，大家情绪还是脆弱，不过估计现在监管严，货币政策边际上稍微好点吧，”他称。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.2800%/4.2550%，上日尾盘为4.2525%/4.2475%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.4700%/3.4475%，上日尾盘为3.4450%/3.4200%。