中国债市动态：期现货仍陷弱势，资金虽稍缓难改低迷情绪

路透上海5月4日 - 尽管资金面稍有缓和，但中国债市周四早盘仍未脱弱势；银行间债市现券收益率略升，不过幅度基本在1个基点（bp）以内，IRS（利率互换）短端升幅稍大，一级招标亦持续不佳，中金所国债期货先窄幅震荡，临近中午再现走弱势头。

交易员认为，虽然经济增长动能已显后劲不足，但监管政策频出降杠杆压力难消，基本面的支撑力度很有限，短期内市场情绪难有回暖，低迷的市况还将持续。

“本来稳了，后来期货又不行了，感觉情绪还是比较差，（收益率）下不动，”上海一银行交易员称。

他并表示，尽管今日大宗商品暴跌，一季度后基本面也出现趋弱的苗头，但在目前强力监管的背景下，债市有效需求比较弱，其他利好的推动作用已不明显。

一级方面，进出口银行上午招标的一年新发债中标利率3.79%，五年和10年期固息增发债中标收益率分别为4.3437%和4.3936%，除10年定位尚可外，一年和五年均明显高于二级水平，三期债对应投标倍数1.77倍、2.01倍和4.32倍。

北京一券商交易员谈到，“监管政策（效果）都没落地，哪来的调整结束啊，天天唯一的目标就是平头寸，钱一直这么贵，何来的牛市。”

上述银行交易员亦认为，目前大幅加仓时机还未到，“感觉现在还差口气，再等等。”

央行公开市场今日进行总额500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元，28天期100亿元，中标利率仍持稳。因与今日逆回购到期规模相同，单日既无净回笼亦无净投放。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.3150%/4.3075%，上日尾盘为4.3075%/4.3050%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.5275%/3.52%，上日尾盘为3.52%/3.51%。