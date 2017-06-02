中国债市动态：期现货均小幅走弱，流动性显紧令半年末忧虑难消

路透上海6月2日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅攀升，国债期货亦转跌，结束此前连续两日上涨势头。交易员表示，进入6月初，尽管央行公开市场小幅投放，但流动性收紧势头未缓，机构对半年末资金面忧虑难减，现券震荡走弱，一级财政部三个月贴现国债中标结果亦偏高。

“10年国开(收益率)上了1.5bp(基点)吧，国债也上去一点点，6月预期资金也该紧了，大家心态都很谨慎，”上海一银行交易员说，“国债期货也转跌了，没有再继续涨了”。

一级方面，业内人士稍早透露，财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.3839%，边际中标收益率3.4631%，投标倍数2.03倍。

“先过了6月再说吧，后面还得看监管政策，都摸不准啊，一会打脸一会给糖的，”华中一银行交易员表示，虽然说央行已经提前透露要投放MLF，但是到期量也有逾四千亿，感觉即便续作了，对债市也带不来多大利好情绪。

央行公开市场今日将进行总额500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿，14天期200亿元。据此计算，本周净投放300亿元。据路透统计，6月将合计有4,313亿元人民币MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6月16日2,070亿元。

中国央行旗下媒体金融时报上周五晚间援引央行表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作；将搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定，稳定市场预期。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3500%/4.3475%，上日尾盘为4.3400%/4.3330%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6500%/3.5800%，上日尾盘为3.6500%/3.60%。