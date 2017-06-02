中国债市动态：期现货均小幅走弱，流动性显紧令半年末忧虑难消

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月2日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅攀升，国债期货亦转跌，结束此前连续两日上涨势头。交易员表示，进入6月初，尽管央行公开市场小幅投放，但流动性收紧势头未缓，机构对半年末资金面忧虑难减，现券震荡走弱，一级财政部三个月贴现国债中标结果亦偏高。
“10年国开(收益率)上了1.5bp(基点)吧，国债也上去一点点，6月预期资金也该紧了，大家心态都很谨慎，”上海一银行交易员说，“国债期货也转跌了，没有再继续涨了”。
一级方面，业内人士稍早透露，财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.3839%，边际中标收益率3.4631%，投标倍数2.03倍。
“先过了6月再说吧，后面还得看监管政策，都摸不准啊，一会打脸一会给糖的，”华中一银行交易员表示，虽然说央行已经提前透露要投放MLF，但是到期量也有逾四千亿，感觉即便续作了，对债市也带不来多大利好情绪。
央行公开市场今日将进行总额500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿，14天期200亿元。据此计算，本周净投放300亿元。据路透统计，6月将合计有4,313亿元人民币MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6月16日2,070亿元。
中国央行旗下媒体金融时报上周五晚间援引央行表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作；将搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定，稳定市场预期。
剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3500%/4.3475%，上日尾盘为4.3400%/4.3330%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6500%/3.5800%，上日尾盘为3.6500%/3.60%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.545元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1709收报94.630元，较上日结算价跌0.10%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为