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中国债市动态：期现货延续震荡偏弱，债券通农发债受热捧影响暂有限
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2017年7月3日 / 凌晨4点33分 / 2 天前

中国债市动态：期现货延续震荡偏弱，债券通农发债受热捧影响暂有限

1 分钟阅读

路透上海7月3日 - 中国银行间债市周一现券震荡显弱，国债期货亦小跌。交易员表示，主要利率债长端收益率窄幅震荡，月初资金面虽仍属平稳，但因预期谨慎短券收益率止跌转升；不过伴随今日债券通正式开启，农发行首批“债券通”新债发行显示需求向好，投标倍数创历史新高，不过对市场影响暂有限。

“二级(收益率)还在上，10年国开和国债1-2个bp震荡吧。”上海一银行交易员表示,农发债券通新债中标结果比二级低很多，投标倍数也都是10倍左右，但是对二级市场暂时影响并不算大。

上海一券商交易员表示，短券收益率今日稍有上行苗头，但目前整体幅度还算有限，同时利率互换IRS亦小幅攀升，因后期资金面在逆回购和MLF到期压力下，机构预期多显谨慎。

根据中国银行间债券交易系统显示，债券通周一早间已顺利达成首批交易。其中交通银行与交行澳门分行达成债券通首笔交易。此举显示资本项目开发迈出一大步。

业内人士稍早透露，农发行上午首发“债券通”农发债，一年、三年和五年增发固息债，中标收益率分别为3.6538%、3.9957%和4.1044%，对应投标倍数飙高至10.04倍、10.59倍和9.3 2倍。农发行今日招标的三期债中，一年和三年品种下午将针对境外机构各追加发行不超过5亿元人民币，为债券通开启后一级市场首单。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.1990%/4.1965%，上日尾盘在4.20%/4.1800%；同期限国债170010最新报价在3.5750/3.5650%，上日尾盘3.5850%/3.5450%。

央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为公开市场连续第七日暂停操作；据此计算，今日净回笼700亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.95元，较上日结算价下跌0.02%；10年期国债主力合约T1709收报95.165元，较上日结算价下跌0.08%。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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