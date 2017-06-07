中国债市动态：期现货持续走弱，受国债招标预期不佳压制

路透上海6月7日 - 中国债市周三早盘期现货持续走弱，银行间债市10年国债收益率升幅明显，同时国债期货亦一路下滑，因市场对中午的10年国债招标情况预期不佳；而最终10年国债加权中标收益率确实偏高较多，但边际收益率不如预期般悲观，关注午后市场能否企稳。

交易员指出，总体看市场谨慎情绪仍未有效扭转，而且半年末前中长期资金利率还在上行通道中，短期内现券依旧难有明显起色，收益率高位震荡可能性较大。

“今天一级（国债招标）是重头戏啊，大家一早都往高了看，（10年期）边际一度都看到3.75%以上了，招到3.73%算还可以了，看看下午（二级）能不能好一点吧，”北京一银行交易员说。

他透露，昨日尾盘10年国债又遭遇一波抛压，收益率升至3.65%附近，今日早盘10年国债活跃券收益率又上行3-4个基点（bp）。

财政部上午招标续发行的一年期固息国债，加权中标收益率3.6695%，远高于此前市场预测均值3.53%；同时招标续发行的10年期固息国债，加权中标收益率3.6985%，稍高于预测均值3.66%。两期国债边际中标收益率分别为3.7293%和3.7308%，对应投标倍数1.78倍和2.90倍。

上海一券商交易员表示，由于今日两期国债发行量太大，在10年国债吸引了多数关注度的情况下，一年国债需求较差，几乎与10年形成倒挂，这也表明目前市场整体仍未脱弱势。

今日招标发行的两期国债发行总量800亿元，一年和10年期各半，单期高达400亿元的发行量在历史上都较为罕见。

上海一银行交易员认为，虽然目前的收益率水平已有一定的配置吸引力，但结合政策面以及资金面等暂时还看不到市场转强的契机，“还在磨的阶段，收益率总体来说差不多就是在这个位置了。”

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3650%/4.3550%，上日尾盘为4.3575%/4.3510%。