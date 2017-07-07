中国债市动态：期现货暂窄幅波动，资金面及监管存不确定性方向仍不明

路透上海7月7日 - 中国银行间债市周五现券收益率波动微弱，国债期货震荡中略走跌。交易人士表示，现券前两日稍显暖意后今日再陷窄幅震荡，因关于金融监管降杠杆的进一步政策仍未明朗；资金面短期虽宽松无虞，但下周仍面临MLF(中期借贷便利)到期等压力，现券交投尚无明显方向。

“10年国债收益率上了0.5个(基)点吧，国开基本没怎么动，感觉现在就没啥大的趋势 ，”上海一银行交易员称，“前两天收益率小幅下行，然后昨天尾盘开始有所反弹，幅度不大，也都算正常波动范围吧。”

上海一券商交易员表示，近日关于降杠杆放松监管的传言，特别是同业套利等界定略超预期，但机构还是将信将疑的成分不少，接下来仍要看央行如何继续推进政策落地了，包括资管新规和同业存单等内容，可能都得等金融工作会议结束之后。

道琼斯旗下华尔街日报周三援引消息人士称，中国将于7月14日（下周五）召开全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

央行周五公告称，今日不开展公开市场操作，近期银行体系流动性充裕，对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平；这也是央行连续第11日暂停操作。据此计算，公开市场本周共净回笼2,500亿元人民币。

据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7月13日、7月18日和7月24日。

“央行一直也在被动收(流动性)，现券(暂时)看起来是没大机会，最近是外围比较猛，就看央行啥时候恢复投放了，及那时的合意水平如何，”上述券商交易员并提到，如果资金预期发生变化，同业存单利率下行动力减弱并止跌回升，对短债来说确实也没机会了。

一级市场方面，财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.2008%，边际中标收益率3.2836%，对应投标倍数2.97倍 。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.2025%/4.1950%，上日尾盘在4.1870%/4.1830%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.58%/3.56%，上日尾盘为3.5750%/3.5550%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.035元，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1709收报95.255元，较上日结算价跌0.11%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)