中国债市动态：期现货暂陷入僵持，半年末前平坦化收益率曲线料维持

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月9日 - 中国银行间债市周五早盘现券波动有限，国债期货亦未脱小幅震荡走势。5月物价数据与预期偏差不大，对市场影响甚微，现券仅部分有空头回补的个券表现稍强；而上午招标的两期贴现国债定位高企，其中六个月品种收益率甚至高于10年国债，半年末资金压力继续施压短券。
交易员指出，为应对半年末的MPA（宏观审慎评估）考核压力，跨月资金利率居高不下，短券亦因此承压，预计6月底前国债收益率长短端倒挂局面仍难有效改变，平坦化收益率曲线料将维持。
“现在同业存单也是越短的越高，（国债收益率倒挂）6月挺难修复的，半年末过后肯定会好些，短的应该会下点，但下多少很难说，还是要看资金情况，”上海一券商交易员称。
财政部上午招标发行的六个月期贴现国债，加权中标收益率为3.6578%，超过10年期国债中债估值收益率水平；同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.4924%。
上海一银行交易员谈到，目前的国债收益率曲线主要是跟资金面密切相关，如果半年末前资金预期没有有效转暖，曲线修复很有难度。
他并透露，近两日盘中部分出现空头回补的个券走势稍强，如今日的10年国债170004，主要是一些没有一级压力的个券。
中债国债到期收益率曲线显示，周四的一年和10年最新收益率分别报3.6590%和3.6478%，两个期限为2013年6月下旬以来首现倒挂。
前述券商交易员并认为，最近债市买需有一定复苏迹象，如地方债发行利率较国债上浮点数有所缩窄，不过目前回暖仅限于长期配置资金，交易盘还是没有太大动作，因此现券虽暂时企稳，但走强动力仍欠缺。
中国央行本周如约在公开市场重启了28天逆回购，并超量续做中期借贷便利(MLF)。包括逆回购和MLF在内，单周共向市场净投放2,637亿元人民币。在此情况下，银行间资金市场尽管长期价格有所上行，但总体仍表现稳定。
剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3450%/4.3426%，上日尾盘为4.3470%/4.3410%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.62%/4.60%，上日尾盘为3.68%/3.60%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.500元人民币，与上日结算价持平；10年期国债主力合约T1709收报94.880元，较上日结算价涨0.06%。(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为