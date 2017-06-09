中国债市动态：期现货暂陷入僵持，半年末前平坦化收益率曲线料维持

路透上海6月9日 - 中国银行间债市周五早盘现券波动有限，国债期货亦未脱小幅震荡走势。5月物价数据与预期偏差不大，对市场影响甚微，现券仅部分有空头回补的个券表现稍强；而上午招标的两期贴现国债定位高企，其中六个月品种收益率甚至高于10年国债，半年末资金压力继续施压短券。

交易员指出，为应对半年末的MPA（宏观审慎评估）考核压力，跨月资金利率居高不下，短券亦因此承压，预计6月底前国债收益率长短端倒挂局面仍难有效改变，平坦化收益率曲线料将维持。

“现在同业存单也是越短的越高，（国债收益率倒挂）6月挺难修复的，半年末过后肯定会好些，短的应该会下点，但下多少很难说，还是要看资金情况，”上海一券商交易员称。

财政部上午招标发行的六个月期贴现国债，加权中标收益率为3.6578%，超过10年期国债中债估值收益率水平；同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.4924%。

上海一银行交易员谈到，目前的国债收益率曲线主要是跟资金面密切相关，如果半年末前资金预期没有有效转暖，曲线修复很有难度。

他并透露，近两日盘中部分出现空头回补的个券走势稍强，如今日的10年国债170004，主要是一些没有一级压力的个券。

中债国债到期收益率曲线显示，周四的一年和10年最新收益率分别报3.6590%和3.6478%，两个期限为2013年6月下旬以来首现倒挂。

前述券商交易员并认为，最近债市买需有一定复苏迹象，如地方债发行利率较国债上浮点数有所缩窄，不过目前回暖仅限于长期配置资金，交易盘还是没有太大动作，因此现券虽暂时企稳，但走强动力仍欠缺。

中国央行本周如约在公开市场重启了28天逆回购，并超量续做中期借贷便利(MLF)。包括逆回购和MLF在内，单周共向市场净投放2,637亿元人民币。在此情况下，银行间资金市场尽管长期价格有所上行，但总体仍表现稳定。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3450%/4.3426%，上日尾盘为4.3470%/4.3410%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.62%/4.60%，上日尾盘为3.68%/3.60%。