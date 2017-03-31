中国债市动态：期现货未脱弱势震荡，继续关注跨季后资金利率走向

路透上海3月31日 - 中国债市周五早盘期现货未脱弱势震荡，银行间债市现券收益率波动甚微，中金所国债期货短暂冲高后回落窄幅整理；季末前最后一个交易日，资金面维持稳势，MPA考验已平稳度过，不过机构交易情绪普遍不高，因跨季后的资金利率走向仍存不确定性。

“最后一天交易清淡，明天券商也不上班了，而且现在这个收益率很尴尬，没出方向，”上海一银行交易员称。

中国清明节小长假为4月2日-4日，4月1日（周六）为换休工作日。

他谈到，市场对于跨季后的资金面预期还是有不小分歧，考虑到货币政策风向仍偏紧，若资金价格没有一个明显的下行，债市也难有进一步动力，“所以前期炒作（季末后资金转宽）这个预期的人好多已经止盈了。”

他并认为，而且4月份之后包括资管新规等监管政策可能陆续落地，这也将抑制做多情绪，短期债市料维持震荡偏弱，“3月可以做左侧（交易），4月交易做右侧。”

中国央行周五继续不开展公开市场操作。据此计算，本周公开市场将净回笼2,900亿元人民币。自上周五以来，央行表示，因财政持续支出对冲逆回购到期后，银行体系处于较高或适中水平，公开市场连续六日空窗。

而信用债方面，此前两日大幅波动的山东邹平地区相关债券波动趋于平稳，而近两日信用债整体受此影响也较为有限，抛压并未出现明显增加。

北京一券商交易员谈到，前两天最为活跃的魏桥铝电相关债券今日收益率变动趋于收敛，个券表现有涨有跌。

中国山东齐星集团近期被曝资金链断裂，牵出西王集团等当地多家公司互保链条，中国宏桥此前亦陷入财务造假指控，山东邹平地区民营企业负面传闻引发债券投资人疑虑。周三以来银行间债市相关债券抛压加大，估值波动加剧；与以往零散分布的违约案例不同，信用风险暴露少见地呈现区域化的特点。

一级市场方面，国开行上午在上海证券交易所招标的两年和五年期固息债，中标利率为3.78%和3.91%，对应投标倍数4.23倍和4.16倍；这也是国开行新债在交易所市场隐身近三年后，重启发行的首批新债。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0725%/4.07%，上日尾盘为4.0750%/4.0680%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.30%/3.26%，上日尾盘为3.30%/3.27%。