中国债市动态：期货弱势明显现券较抗跌，魏桥债交投活跃收益率回落

路透上海3月30日 - 中国债市周四早盘维持偏弱走势，其中中金所国债期货领跌，10年主力合约跌幅近0.5%；而银行间债市现券表现则相对抗跌，10年利率债收益率小涨1个基点（bp），IRS（利率互换）也仅短端稍有上行，长端则变动不大。

交易员指出，跨季末流动性虽基本无虞，但之后资金面能否有效转暖不确定性仍较大，债市情绪亦偏谨慎；而昨日因受齐星债务风险事件拖累收益率飙升的魏桥铝电相关债券，今日买盘明显增多，在活跃的交投中收益率亦随之回落。

“季末像我们银行就不太做（现券）交易了，因为要占资产规模，到（清明）节后再看看，感觉暂时没有太大的机会，”上海一银行交易员表示。

中国清明节小长假为4月2日-4日，4月1日（周六）为换休工作日。

北京一券商交易员谈到，昨天下午遭抛售的魏桥超短融今日走势转好，“昨天最高有12%成交的，今日9.5%开始有人买了，隔夜差价250bp。”

他并表示，由于该事件的影响已波及到邹平当地的所有主要企业，已经有了地区性金融风险的隐患，因此当地政府估计会组织一些救助行动，再加上一些市场机构的帮助，事件进一步扩散的可能性也不大。

中国国内媒体--第一财经日报周四报导，可能引发山东邹平区域风险的齐星集团，银行方面债务超过70亿元人民币，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿；对于与齐星事件相关的西王集团，一财网称，4月10日前中国信贷资产管理公司将为其批复10亿元流动资金、50亿元基金用于应对。

针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，西王集团周三称，截止目前，西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。

受山东齐星集团资金链断裂消息影响，同地区信用债受到波及，周三银行间债市魏桥铝电旗下超短融收益率多数出现大幅上行。

上述券商交易员亦指出，这个事件多少还是会对产业债有些影响，现在是企业盈利改善，但感觉都是国企在改善，中小民企还是比较困难。

“现在是要去杠杆，货币（政策）就得偏紧，但是中小企业又难受，银行一堆坏账，其实就看央妈这个政策力度怎么拿捏了。”他称。

中国央行周四公告称，随着月末时点临近，财政支出力度进一步加大。对冲逆回购到期后银行体系流动性总量处于较高水平，今日继续不开展公开市场操作。据此计算，今日将净回笼400亿元人民币。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0795%/4.0725%，上日尾盘为4.0650%/4.0500%。