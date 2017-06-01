中国债市动态：期货持续上涨现券窄幅震荡，资金面显收敛预期仍谨慎

路透上海6月1日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率窄幅震荡，国债期货延续偏强走势。交易人士表示，今日资金面稍显收敛，相对国债期货涨幅，现券整体情绪仍较一般，不过受人民币兑美元的汇率走升影响，利率互换IRS下行明显。

“国债期货倒挺强的，真搞不明白什么原因，但是二级情绪一般，”上海一银行交易员说，“被汇率带动，ND(离岸)的不少 flow ,导致IRS下了不少”。

他并介绍，IRS五年期品种早间一度从3.91%位置下到3.86%附近，一年期品种从3.61%下到3.59%附近，同时一年和五年期的曲线也平了不少。

人民币兑美元即期周四早盘跟随中间价大涨，一度升破6.79关口触及6.7878元，创2016年11月10日以来新高；随后缩减涨幅。香港离岸人民币兑美元早盘亦继续劲扬，升破6.74关口至6.7340元，创2016年10月14日以来新高。

“基本面其实应该说是支撑着长端利率的，短期主要还是监管和资金面因素，如果这两者感觉预期不悲观了，长端(收益率)就下去了，”上海一私募基金交易员表示，不过监管及降杠杆等政策靴子终未落地，现券短期还是看不到明显交易机会。

一级方面，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.3207%、4.3923%和4.4671%，对应投标倍数2.64倍、2.83倍和3.71倍。

银行间市场周四早盘资金面收敛，大行和股份制银行融出显谨慎。交易员表示，受年度缴税清缴后续影响，资金压力从昨日午后便有所显现，而央行公开市场今日仍选择对冲到期量，市场供给趋向紧平衡。

数据方面，中国两大PMI先行指标5月走势明显背离。官方制造业PMI超预期持平于前月的51.2，而财新制造业则出现近一年来的首次收缩，产出、新订单、价格等主要分项指数环比均下滑；与官方指标显示的库存改善不同，财新的采购和产成品库存一减一增，反映出制造企业已不再积极补库存。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3350%/4.3325%，上日尾盘为4.3375%/4.3325%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6300%/3.6000%，上日尾盘为3.6450%/3.60%。