中国债市动态：期货现券弱势不改，监管“利剑”高悬谨慎情绪持续

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月22日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率上行，国债期货低开低走。交易员表示，现券上周短暂走强后重回弱势震荡格局，“通道业务”全面被禁以及官媒表态金融监管，令市场人气低迷。
他们并称，“特朗普”事件给债市带来短暂提振，但国内监管强度居高不下，且政策前景依然不明朗，同时仍面临半年度考核，预计债券短期内仍将维持整理态势。
北京一券商交易员说，“期货挺弱的，现券也差不多吧，收益率上了3个bp（基点）左右，上周那个通道的事可能有些情绪影响，但我们觉得还好，（对今天市场的）影响没多大。”
他并表示，上周受特朗普事件影响市场短暂走好，不过证监会拟全面禁止通道业务的讲话把视线重新拉回国内监管层面，“债市短期不会有行情，马上面临半年MPA考核，6月份的不确定还是很大的。”
华南一银行交易员亦表示，“通道有一方面影响，上周五消息出来的时候市场反应不大，估计过了一个周末大家预期又起来了，加上今天人民日报的论调，一时半会又打压了多头。上周下来那么多，多半有特朗普的原因。”
中国证监会发言人张晓军在上周五的例行新闻发布会上，首提全面禁止通道业务，强调不得让渡管理责任。
人民日报周一刊登题为“‘猫冬’过关行不通”的文章称，面对持续的监管重拳，一些金融机构仍存在侥幸心理，认为躲过这一关后，还能“重操旧业”。然而市场规范化的大趋势不会变，如果抱有幻想，就会贻误良机，错过转型的最佳时间窗口。
地方债发行上浮点数再创年内新高。中国内蒙古自治区上午招标的三、五和七年期一般地方债，中标利率分别为4.43%、4.45%和4.52%，较投标区间下限上浮78、79和82个bp(基点)，创今年公开招标地方债上浮点数新高；投标倍数依次为1.82倍、2.22倍和2.19倍。
剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.35%/4.3425%，上日尾盘为4.3225%/4.3151%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.66%/3.60%，上日尾盘为3.6350%/3.60%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.015元人民币，较上日结算价跌0.20%；10年期国债主力合约T1709收报94.300元，较上日结算价下跌0.32%。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为