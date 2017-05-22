中国债市动态：期货现券弱势不改，监管“利剑”高悬谨慎情绪持续

路透北京5月22日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率上行，国债期货低开低走。交易员表示，现券上周短暂走强后重回弱势震荡格局，“通道业务”全面被禁以及官媒表态金融监管，令市场人气低迷。

他们并称，“特朗普”事件给债市带来短暂提振，但国内监管强度居高不下，且政策前景依然不明朗，同时仍面临半年度考核，预计债券短期内仍将维持整理态势。

北京一券商交易员说，“期货挺弱的，现券也差不多吧，收益率上了3个bp（基点）左右，上周那个通道的事可能有些情绪影响，但我们觉得还好，（对今天市场的）影响没多大。”

他并表示，上周受特朗普事件影响市场短暂走好，不过证监会拟全面禁止通道业务的讲话把视线重新拉回国内监管层面，“债市短期不会有行情，马上面临半年MPA考核，6月份的不确定还是很大的。”

华南一银行交易员亦表示，“通道有一方面影响，上周五消息出来的时候市场反应不大，估计过了一个周末大家预期又起来了，加上今天人民日报的论调，一时半会又打压了多头。上周下来那么多，多半有特朗普的原因。”

中国证监会发言人张晓军在上周五的例行新闻发布会上，首提全面禁止通道业务，强调不得让渡管理责任。

人民日报周一刊登题为“‘猫冬’过关行不通”的文章称，面对持续的监管重拳，一些金融机构仍存在侥幸心理，认为躲过这一关后，还能“重操旧业”。然而市场规范化的大趋势不会变，如果抱有幻想，就会贻误良机，错过转型的最佳时间窗口。

地方债发行上浮点数再创年内新高。中国内蒙古自治区上午招标的三、五和七年期一般地方债，中标利率分别为4.43%、4.45%和4.52%，较投标区间下限上浮78、79和82个bp(基点)，创今年公开招标地方债上浮点数新高；投标倍数依次为1.82倍、2.22倍和2.19倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.35%/4.3425%，上日尾盘为4.3225%/4.3151%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.66%/3.60%，上日尾盘为3.6350%/3.60%。