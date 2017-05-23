中国债市动态：期货现券窄幅整理，通道业务辟谣情绪略有改善

路透北京5月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率变动不大，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，期货震荡整理，现券走势追随期货；不过有关监管层关于禁止通道业务的辟谣，以及英国发生爆炸案，令债券市场情绪较昨天改善。

华南一银行交易员说，“波动不是特别大，很窄，现券比昨天尾盘高点下来大概1bp（基点）左右，昨天尾盘关于通道的辟谣，以及英国爆炸案，应该是（对情绪）有点提振。”

对于证监会拟全面禁止通道业务的报导，路透援引一位接近监管层的人士表示，“媒体存在误读，监管层并没有全面禁止。”而多位资管业人士也证实了该说法。实际上，监管层从去年就开始对通道业务进行限制和压缩，周末证监会发布会的表述，实际上只是对资管业务加强监管的延续。

不过上述交易员亦表示，监管态度的反复致市场预期变化不定，但在整体强监管趋势下，市场中长期预期依然谨慎，“短期可能有点结构性机会，但把握难度很大。”

北京一券商交易员称，“今天市场上下折腾，一开始（关于禁止通道业务）辟谣那个事，市场涨的挺好的，突然就掉头向下，然后现货就跟着期货走了，不过今天整体也就是震荡，比昨天情绪稍微好点。”

中国国内投行--中金公司最新调查也显示，在金融防风险和去杠杆的环境下，投资者对股市和债市的看法均较为谨慎，表现出较低的风险偏好；同时普遍预计债市收益率曲线将继续保持平坦，更多投资者相信一级招标比国债期货更能反应债市投资者真实情绪。

一级市场方面，中国国家开发银行上午在银行间市场招标的一年期固息增发债，中标收益率3.9620%，接近此前3.97%的市场预测均值，投标倍数3.43倍。

周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特的演唱会在结束时发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤。两名美国官员表示，爆炸案疑似自杀炸弹客所为。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3645%/4.36%，上日尾盘为4.3675%/4.3575%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6850%/3.63%，上日尾盘为3.69%/3.62%。