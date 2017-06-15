中国债市动态：现券再走强动力减弱，逆回购利率未上调短期利好兑现

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月15日 - 中国央行周四稍早并未跟随FED加息上调公开市场逆回购利率，银行间债市早盘现券收益率在短暂续降后反弹，最新已回至上日收盘附近，国债期货亦缩减涨幅。相对来说，利率互换(IRS)表现较为淡定。
交易员称，央行此举把前几日寄望不跟进上调利率的利好兑现，若无其他刺激，短期内现券再大幅走强的动力减弱，但收益率向上的概率也不大。
中国央行稍早进行了总额1,500亿元人民币的逆回购操作，单日净投放900亿元。七天、14天和28天品种中标利率分别持平于2.45%、2.60%和2.75%。
上海一银行交易员表示，央行今日未跟随上调逆回购利率，“情绪差不多了，(短期)利好出尽了吧，我觉得收益率短期难下。”
美联储（FED）周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。
交易员透露，剩余期限近10年的国开债170210最新成交在4.2025%，开盘一度最低探至4.17%，上日尾盘在4.20%附近；同期限国债170010最新成交3.5375%，上日尾盘为3.53%。
新债发行方面，进出口行上午招标增发的一年、五年和10年三期固息债，中标收益率分别为4.1048%、4.2404%和4.2911%，对应投标倍数2.99倍、3.72倍和3.80倍。
金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.02元，较上日结算价涨0.1%；10年期国债主力合约T1709收报95.57元，较上日结算价涨0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为