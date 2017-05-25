中国债市动态：现券及国债期货早盘窄幅震荡，人民币升值提振情绪

路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。

他们并称，美联储(FED)会议记录暗示升息步伐或放缓，利好海外市场，进而提升中国债市人气；不过美联储升息步伐未有停止，且国内监管政策仍高悬头上，对债市前景仍保持谨慎。

上海一银行交易员说，“现券基本没咋动，期货拉还是跌都不怎么动，这会略下吧，幅度很小。人民币强势升值对情绪有点（提振），也有点美联储记录的原因，美债（价格）涨了。”

不过他同时亦指出，市场对人民币汇率的预期并没有改变，美联储加息步伐即便放缓但不会停止，债市面临的局面仍不明朗，“监管的事一天不说清楚，市场就一天都好不了。”

人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。

美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的；几乎所有决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。

华东一券商交易员则称，“今天情绪还可以，我倒觉得（美联储）纪录没什么影响，变化比较大的是互换市场，离岸一直在given（卖），带动在岸一年和五年也都在given，然后这几天资金也比较松，大家热情还不错。”

他并表示，已有部分银行的配置盘开始买入国债，其中包括某国有大行都开始入场买入七年期国债，该债收益率两天内跌幅明显。

一级市场方面，业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一、三和五年固息债，中标收益率分别为4.0073%、4.3221%和4.4025%，对应投标倍数3.00倍、2.94倍和3.05倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3450%/4.34%，上日尾盘为4.35%/4.34%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.70%/3.60%，上日尾盘为3.69%/3.65%。