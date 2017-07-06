中国债市动态：现券及期货延续暖势，资金充裕且监管松动提振情绪

路透北京7月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率和利率互换（IRS）小幅下行，国债期货高开高走。交易人士称，资金面持续宽松，且金融监管态度有所软化，提振市场情绪；不过市场对流动性的担忧依然存在，外加国内基本面和外围市场不确定性仍在，市场回暖持续性有待观察。

华北一银行交易员称，“收益率下了基本1.5个bp（基点）吧，我感觉是监管松动的原因，资金倒是也很松，但我觉得资金中性影响，虽然钱很多，但央行一直在收，而且大家这块（对资金面的）预期也不是很好。”

他并表示，市场认为目前管理层回归求稳姿态，监管态度较之前有所软化，对情绪影响很正面，不过市场回暖能持续多久不好说。

“就看监管放松了吧，而且最近钱太松了真不知道从哪里来的，钱松就给大家信心。”上海一银行交易员并称，“不过我看外围利率都还反弹挺坚挺的，我们这还没弹多少就回头了，我是担心外围有啥幺蛾子，而且看上去概率还挺大。”

中国央行周四公告称，今日不开展公开市场操作，因近期银行体系流动性充裕，对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平；这也是央行连续第10日暂停操作。据此计算，公开市场单日净回笼700亿元。

上述上海的交易员并提到，流动性宽松，一年和五年IRS下行幅度较现券收益率更为明显，目前均下行了2bp左右。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标发行的一、三、五年固息债，中标收益(利)率分别为3.7836%、4.0213%和4.11%，对应投标倍数5.16倍、3.61倍和3.45倍。

此外，今日地方债招标中，浙江三年期一般债中标利率落在区间下限3.50%，为近三个月来首见；该省同时招标的五至10年利率则较下限分别上浮10、9和23个基点(bp)。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.1875%/4.1830%，上日尾盘在4.20%/4.19%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.57%/3.56%，上交易日尾盘为3.62%/3.59%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.055元人民币，较上日结算价涨0.14%；10年期国债主力合约T1709收报95.350元，较上日结算价涨0.18%。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)