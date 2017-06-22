中国债市动态：现券和期货继续走弱，抛售传言致相关万达债放量下跌

路透上海6月22日 - 中国银行间债市周四资金较为宽松，但缺少刺激点的现券则继续随期货走弱，10年国债等主要现券收益率早盘涨约2个基点(bp)，一年短债成交不多。信用债方面，受大行指示管理人抛售传言打压，证交所和银行间相关万达债券放量下跌。

上海一银行交易员表示，主要利率产品收益率小涨，对于漩涡之中的万达债，则保持谨慎，“有人去捡货，我不动。”

稍早一度跌逾2.3%的上交所15万达01债早盘收报97.15元，跌1.80元，或1.819%，对应收益率6.6675%，成交约2.8亿元；另据交易员透露，银行间市场剩余期限逾两年的16万达MTN003早盘收益率最高涨至7.5%，后回落至6.5%。

央行公开市场今日仅进行200亿元七天期逆回购，据此计算单日净回笼800亿，为连续第二日净回笼。不过业内人士表示，近两日财政支出较多，银行体系流动性总量水平很高。

剩余期限近10年的国债170010最新成交在3.555%，上日尾盘收报3.54%；同期限国开债170210最新成交在4.1975%，上日尾盘为4.18%；利率互换整体变化不大。

新债发行方面，进出口行上午招标的一、三和10年三期固息债，中标收益率分别为3.9596%、4.1540%和4.3221%。中债进出口行债到期收益率曲线中，上述期限最新收益率为4.1009%、4.1930%和4.3148%。