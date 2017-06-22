中国债市动态：现券和期货继续走弱，抛售传言致相关万达债放量下跌

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透上海6月22日 - 中国银行间债市周四资金较为宽松，但缺少刺激点的现券则继续随期货走弱，10年国债等主要现券收益率早盘涨约2个基点(bp)，一年短债成交不多。信用债方面，受大行指示管理人抛售传言打压，证交所和银行间相关万达债券放量下跌。
上海一银行交易员表示，主要利率产品收益率小涨，对于漩涡之中的万达债，则保持谨慎，“有人去捡货，我不动。”
稍早一度跌逾2.3%的上交所15万达01债早盘收报97.15元，跌1.80元，或1.819%，对应收益率6.6675%，成交约2.8亿元；另据交易员透露，银行间市场剩余期限逾两年的16万达MTN003早盘收益率最高涨至7.5%，后回落至6.5%。
央行公开市场今日仅进行200亿元七天期逆回购，据此计算单日净回笼800亿，为连续第二日净回笼。不过业内人士表示，近两日财政支出较多，银行体系流动性总量水平很高。
剩余期限近10年的国债170010最新成交在3.555%，上日尾盘收报3.54%；同期限国开债170210最新成交在4.1975%，上日尾盘为4.18%；利率互换整体变化不大。
新债发行方面，进出口行上午招标的一、三和10年三期固息债，中标收益率分别为3.9596%、4.1540%和4.3221%。中债进出口行债到期收益率曲线中，上述期限最新收益率为4.1009%、4.1930%和4.3148%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.88元人民币，较上日结算价跌0.16%；10年期国债主力合约T1709收报95.315元，较上日结算价下跌0.23%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。