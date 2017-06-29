中国债市动态：现券收益率及利率互换续涨，海外利率走升打压情绪

路透上海6月29日 - 跟随继续走弱的隔夜美债，中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)均上涨，国债期货亦跌。不过现券收益率升幅暂有限，人民币兑美元汇率大涨及银行间资金面宽松，部分对冲了海外利率走升的负面影响。

上海一银行交易员表示，相对汇率方面人民币对美元升值的附加利好，海外主权债收益率上升对境内债市情绪影响更大。尽管周三有消息称欧洲央行总裁讲话被误读，但美元、美债走势均未扭转，也显示在全球经济复苏背景下，市场对全球央行货币政策退出宽松的担忧难消。

不过他也提到，早盘10年国债、国开债等活跃品种的收益率上行幅度不大，在1个bp(基点)左右，可能也在等候观察午后欧洲市场开盘后的动向，“走一步看一步了。”

人民币兑美元即期周四早盘一度大涨270点至6.7722元，创去年11月9日以来新高。因今早美元指数创近九个月新低，市场结汇情绪继续上升。人民币兑美元中间价则续升113点至6.7940元，创两周新高。

美国长债价格周三下跌，因市场认为英国和欧洲央行的立场更加鹰派，尽管此前有报道称，市场过度解读了欧洲央行总裁德拉吉周二的讲话。

英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.17%/4.1550%，上日尾盘为4.17%/4.16%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.55%/3.54%，上日尾盘为3.55%/3.52%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.045元人民币，较上日结算价下跌0.12%；10年期国债主力合约T1709收报95.400元，较上日结算价下跌0.25%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)