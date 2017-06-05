中国债市动态：现券收益率回落国债领跌，美债造好推动但后劲仍待观察

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月5日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率有所回落，国债跌幅更为明显，10年活跃券下行约3个基点（bp），国债期货同步走强。因就业数据不佳上周五美国国债收益率进一步下滑，此外周末英国伦敦再度发生恐袭事件，避险情绪升温亦助推债市。
交易员指出，近来现券市场涌动回暖迹象，一方面是连续调整后不少品种的收益率水平已具备不错配置价值，此外6月美联储（FED）再度升息的概率虽仍很高，但中国央行近期对资金面呵护之意更趋明显，机构对FED升息后中国跟进调整市场基准利率的预期减弱。
不过他们并认为，尽管市场积极因素在增多，但另一方面，同业存单利率仍在震荡攀升，长期资金预期依旧未见好转，加之国债、地方债供给还在高峰期，现券走强能够保持后劲仍待进一步观察。
“（美国）非农数据差，美债（收益率）下了不少，周末又有恐袭避险情绪上升，（10年国债活跃券）170010下了将近3个bp，”上海一银行交易员说。
他透露，目前170010报价在3.605%-3.60%，上周五尾盘成交在3.63%；金融债方面，非活跃券表现尚可，但国开10年活跃券170210走势相对落后，收益率仅微跌约1个bp。另外五年IRS（利率互换）跌幅较大，达4个bp，一年稍小为2个bp。
美国指标和长期公债收益率上周五跌至近七个月低点，短债收益率触及逾两周最低，此前美国公布弱于预期的美国就业数据，预示美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月后将转趋谨慎。
上海一券商交易员表示，虽然今天的财新PMI数据较为靓丽，但对市场影响甚微，整体情绪仍在缓慢复苏中。
中国5月财新服务业PMI自近一年低位回升，新订单指数为今年以来最强劲。尽管制造业表现欠佳，但在服务业改善的带动下，综合PMI亦有所上升。
不过上述银行交易员谈到，实际上目前市场预期分歧仍比较严重，特别是资金成本持续高位运行，股份制银行三个月期同业存单已经发到4.90%左右；若资金预期持续偏紧，现券的回暖也难有基础，“这周就看国债招标情况了，有800亿的量，看看需求是不是真的起来了。”
中国财政部将于周三（7日）续招标发行800亿元固息国债，一年和10年期各半，单期高达400亿元的发行量在历史上都较为罕见。
剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3375%/4.3325%，上日尾盘为4.3475%/4.3450%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.62%/3.58%，上日尾盘为3.65%/3.58%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.760元人民币，较上日结算价涨0.12%；10年期国债主力合约T1709收报95.030元，较上日结算价涨0.28%。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为