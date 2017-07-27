中国债市动态：现券收益率小幅回落，美债走强及资金面好转助缓情绪

路透上海7月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅下行，交易员称，美联储最新表态温和，中国央行公开市场单日小幅净投放，均助缓市场情绪。不过一级进出口行债投标结果稍弱于预期，以及特别国债续发的不确定性下，谨慎观望气氛仍存。

“隔夜美债收益率也下了，资金也稍松了一点，今天现券好些了吧，210成交在4.20%上面一点，”上海一银行交易员称。

他表示，早间出炉的工业利润增速回升影响不大，6月基本面数据偏强符合预期；短期内市场仍然缺乏方向，可能还会维持震荡。

美债价格周三上涨，此前美国联邦储备理事会表示，可能在未来几个月开始缩减资产负债表，其对通胀的表态略偏鸽派。美联储称，将在“不久后”开始缩减所持巨量公债，不过整体通胀和潜在价格上涨指标均下滑，将“密切监控”价格走势。

中国6月份规模以上工业企业利润同比增长19.1%，增速比5月份加快2.4个百分点。国家统计局称，供给侧结构性改革成效明显，也让企业效益持续好转，利润率同比上升，负债率继续下降，但融资成本存在上升压力，需要进一步关注。

华南一银行交易员提到，早间进出口行债需求稍弱，投标倍数较前次明显回落略超预期，或对二级也将有负面影响。此外，8月起到期特别国债会否续做近期颇受关注，利率债供给压力不确定性的预期或牵制市场表现。

进出口银行上午招标增发的三年和五年期固息债，中标收益率分别为3.9759%和4.1130%，对应投标倍数2.85倍和2.22倍。

中国大型投行--中金公司发布报告指出，今年将有近7,000亿元人民币的特别国债陆续到期，大概率仍要续作，关键在于续作方式，特别是央行通过农业银行定向认购的6,000亿元将于8月底到期，该部分通过何种模式续做，对市场影响可能存在不确定性。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2075%/4.2060%，上日尾盘为4.2180%/4.2090%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6150%/3.61%，上日尾盘为3.62%/3.61%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.465元，较上日结算价下跌0.07%；10年期国债主力合约T1709收报94.850元，较上日结算价下跌0.07%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)