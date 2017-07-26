FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
中国债市动态：现券收益率涨幅收窄，公开市场仍仅对冲到期令情绪谨慎
#美联储
#路透调查
#“通俄门”
#半岛局势
#图片精选
频道
专题
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
“通俄门”
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
焦点：中国电动汽车方兴未艾 几家业者已考虑藉由结盟省时省钱
深度分析
焦点：中国电动汽车方兴未艾 几家业者已考虑藉由结盟省时省钱
人民币交易量下降对中国人民币国际化雄心形成打击
中国财经
人民币交易量下降对中国人民币国际化雄心形成打击
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月26日 / 凌晨4点24分 / 2 天前

中国债市动态：现券收益率涨幅收窄，公开市场仍仅对冲到期令情绪谨慎

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海7月26日 - 中国债市周三早盘现券、期货、利率互换均走弱，不过相对昨日盘后高点，活跃券收益率涨幅略有收窄。交易员表示，央行公开市场连续两日逆回购操作精准对冲到期，令市场谨慎情绪不改。

上海一券商交易员称，昨日盘后10年国开债收益率上行2个bp（基点），早间公开市场未现净投放，预期兑现后收益率略有回落，至4.205%附近。

“(情绪差)主要还是资金的原因，价格下不来，现在我们能拿到的隔夜到一个月(回购利率)都高于国开170210收益率；倒挂久了如果杠杆撑不住，市场上可能会有抛券的，”他说。

华北一银行交易员则认为，短期市场氛围偏空，不过月末资金压力预计还是偏短期的，货币政策稳健定调下，对流动性也无需过度悲观，长远来看更需担忧的还是监管政策细则的冲击。

中国央行公开市场周三进行总额1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期500亿。据此计算，单日投放量连续第二日完全对冲到期量。

中国央行日前召开分支行行长座谈会指出，下一阶段要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，加强风险监测预警，着力防范化解重点领域风险，并继续深化金融体制改革及强化宏观审慎管理和逆周期调节。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2075%/4.2025%，上日尾盘为4.1940%/4.1925%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6075%/3.59%，上日尾盘为3.5925%/3.5850%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.625元，较上日结算价下跌0.03%；10年期国债主力合约T1709收报95.055元，较上日结算价下跌0.07%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below