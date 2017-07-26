中国债市动态：现券收益率涨幅收窄，公开市场仍仅对冲到期令情绪谨慎

路透上海7月26日 - 中国债市周三早盘现券、期货、利率互换均走弱，不过相对昨日盘后高点，活跃券收益率涨幅略有收窄。交易员表示，央行公开市场连续两日逆回购操作精准对冲到期，令市场谨慎情绪不改。

上海一券商交易员称，昨日盘后10年国开债收益率上行2个bp（基点），早间公开市场未现净投放，预期兑现后收益率略有回落，至4.205%附近。

“(情绪差)主要还是资金的原因，价格下不来，现在我们能拿到的隔夜到一个月(回购利率)都高于国开170210收益率；倒挂久了如果杠杆撑不住，市场上可能会有抛券的，”他说。

华北一银行交易员则认为，短期市场氛围偏空，不过月末资金压力预计还是偏短期的，货币政策稳健定调下，对流动性也无需过度悲观，长远来看更需担忧的还是监管政策细则的冲击。

中国央行公开市场周三进行总额1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期500亿。据此计算，单日投放量连续第二日完全对冲到期量。

中国央行日前召开分支行行长座谈会指出，下一阶段要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，加强风险监测预警，着力防范化解重点领域风险，并继续深化金融体制改革及强化宏观审慎管理和逆周期调节。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2075%/4.2025%，上日尾盘为4.1940%/4.1925%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6075%/3.59%，上日尾盘为3.5925%/3.5850%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.625元，较上日结算价下跌0.03%；10年期国债主力合约T1709收报95.055元，较上日结算价下跌0.07%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)