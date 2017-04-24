中国债市动态：现券收益率续涨，金融监管高压继续抑制市场情绪

路透上海4月24日 - 中国银行间债市周一期现货开盘均走弱，利率互换(IRS)亦小幅上行，10年国开债活跃券成交收益率逼近4.30%整数位。周末一行三会继续强调防风险，监管政策近期接连出台；交易员认为，受此影响债市悲观情绪暂难现改善。
上海一券商交易员称，早间长债收益率上涨1-2个bp，10年国开债活跃券160213券早盘收益率最高在4.295%，新券170210则在4.1950%有成交。
上海一银行交易员表示，市场延续了上周五偏弱的情绪，外盘美债收益率上涨也有影响，而周末银监会、保监会等加强监管的消息及官方媒体关于金融去杠杆的评论，都使大家对后市更加悲观。
“(收益率)短期内未必有大幅度的跳涨，但持续阴跌是很有可能的，”他说。
中国人民银行行长周小川在国际货币与金融委员会会议上表示，未来货币政策将保持稳健中性，在稳增长、去杠杆、防止资产泡沫和遏制系统性风险之间取得更好的平衡。
中国保监会周日发布进一步加强保险业风险防控工作的通知，明确当前保险业风险较突出的流动性风险、资金运用风险等九个重点领域。中国银监会召开一季度经济金融形势分析会称，下一阶段要更加主动地防控金融风险，大力治理金融乱象，切实弥补监管短板。
新华社周日稍晚发表评论称，近期中国加强金融监管，这有利于中国经济金融长期健康发展，同时相关调整也会伴随着压力和阵痛；债券市场和资本市场持续调整，这些并未影响大局的稳定。
周一亚市时段，10年期美债收益率较上周五上涨7个基点，至2.31%附近；此前市场看好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出，引发避险敞口大规模解除。
剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.2950%/4.2900%，上日尾盘为4.2750%/4.2650%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.4900%/3.4640%，上日尾盘为3.4700%/3.4450%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.210元人民币，较上日结算价下跌0.22%；10年期国债主力合约T1706收报85.560元，较上日结算价下跌0.30%。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)