中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限

路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。

他们并称，近日五年和10年期国债期货走势有所分化，五年表现强于10年期，在利差和宽松资金面支持下的曲线做陡，但背后原因仍在于现券收益率明显倒挂。

“感觉有一点点（评级下调的）影响吧，一上来（收益率）涨了点，不过后来很快跌回去了，基本消化了，冲击不大。”华北一券商交易员说，“今天国内消息面还算平淡，这会儿收益率（比昨天尾盘）基本没变，这几天都在这个位置。”

北京一券商交易员则表示，评级下调或会导致中国企业海外发债成本抬高，但具体影响还要看整体市场和企业资质情况，国内信用债市场对该消息亦反应不大。

国际评级机构穆迪今日下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

“评级下调影响不大，期货略微下探后一路反弹，这会儿这两天走势比较弱的10年也翻红了。”上海一银行交易员称，近日五年国债期货总体强于10年，利差和资金面宽松致市场做陡曲线，但曲线做陡只是一个结果，主要原因在于现货而非期货。

“期货出现这个问题，是因为现券的收益率（曲线）出了问题，而这又是因为配置力量出了问题，分析国债投资者结构和各期限的投资者结构不难看出，多数是银行（在投），但今年受MPA限制了呀，所以我觉得是供需出了问题。”他分析称。

一级市场方面，业内人士周三透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债券中标利率分别为4.53%和4.57%，较上次定位略高，投标倍数为2.07倍和1.88倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3550%/4.35%，上日尾盘为4.36%/4.3525%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.69%/3.65%，上日尾盘为3.6850%/3.63%。