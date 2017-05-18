中国债市动态：现券期货均向好，美债走强及逆回购连续投放提振情绪

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透北京5月18日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换（IRS）均下行，国债期货震荡走高。交易员称，美债收益率大幅下行提升避险人气，同时央行公开市场操作释放暖风信号，期货现券盘初明显向好；但随后市场情绪有所平复，收益率略有回弹，因监管前景不明朗带来的担忧仍笼罩市场。
上海一银行交易员说，“开盘国债期货高开好多，现货和IRS都下了，主要是海外利率昨天也下了...不过（因为监管）现券其实情绪一般，相较于早上还回来了点，而且相比于国债期货现货下行的幅度太小了。”
他并表示，前两天央行公开市场逆回购连续净投放，对市场的影响还是比较明显，MLF（中期借贷便利）放了那么多，然后逆回购持续投放，而且以七天期居多。
“本来以为暂停28天是因为14天刚好不跨月，央妈可能还想月末紧一下提醒下大家，现在看央妈态度感觉又软了。”他说。
华北一券商交易员称，虽然现券和期货走好，但市场走势也略显纠结，横盘震荡的格局，多空双方都有担心的事情。
“空头看监管，多头看央行放松，还有外围市场，这两天感觉央妈有点爱了，不过最近党媒发声强调监管啊，信号矛盾着呢，最近做的也不太顺，等监管明确了后估计很好点。”他说。
IRS方面，北京一银行交易员称，一年期IRS下行1-2个bp（基点），五年期下行3-4bp，“主要是离岸IRS下了，带动境内的下了，原因一方面是美国方面，一方面也有操作层面。”
中国央行公开市场今日将进行总额800亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期300亿元，28天期则继续缺席。据此计算，单日投放规模完全对冲到期量。
中国央行上周五开展MLF操作后，本周一暂停逆回购操作，但随后在周二和周三连续操作逆回购并均净投放，而且其中七天期操作规模占多，28天期则连续缺席。
一级市场方面，中国进出口银行上午招标的一年、三年和10年固息增发债中标收益率分别为4.0006%、4.3270%和4.4769%，三期债对应投标倍数3.63倍、3.36倍和4.22倍。
剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.30%/4.2950%，上日尾盘为4.33%/4.3250%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.65%/3.57%，上日尾盘为3.64%/3.59%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报97.085元人民币，较上日结算价涨0.11%；10年期国债主力合约T1706收报94.970元，较上日结算价涨0.21%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
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